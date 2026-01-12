Balszerencsét hozhatnak ezek a színek a csillagjegyedre - Óvakodj tőlük, mert rossz hatással lehetnek döntéseidre!

Tudtad, hogy vannak olyan színek, amelyek balszerencsét hozhatnak a csillagjegyedre? Ahogy a csillagjegyeid szerencsés színei is pozitív hatást gyakorolnak az életedre, úgy a balszerencsés színek is lemeríthetik az energiádat.

Csillagjegyből megtudhatod, milyen színek balszerencsések számodra. Fotó: Metropol

A legjobb, ha elkerülöd őket, hogy az életed simább, egészségesebb és boldogabb legyen. Ha már ismered a balszerencsés színedet, használd útmutatóként, hogy a választásaidat a 2026-os év energiáihoz igazítsd.

Ezeket a színeket kerüld csillagjegyed alapján

Kos

Kerüld a feketét. Ez a szín lemerít téged energetikailag, letargiát okozhat, és elszívhatja a motivációdat. Egy mentális egészséged szempontjából kihívásokkal teli év után a fekete viselése meghosszabbíthatja a stresszt, és nehéz fejfájásban tarthat. Ehelyett válassz nyugodtabb, világosabb árnyalatokat a stabilabb hangulat érdekében. Kerüld a szürkét is!

Bika

Számodra az a legjobb, ha kerülöd a vöröset. Ez az árnyalat kibillenthet az egyensúlyodból, ami miatt elveszítheted az ítélőképességedet. A lilával is óvatosnak kell lenned. Bár királyiasnak tűnhet, 2026-ban arra csábíthat, hogy az anyagi javakra koncentrálj a hosszú távú víziód helyett.

Ikrek

A kapcsolatok és a pénzügyek terén a narancssárga árnyalatai a balszerencsés színeid. Míg a szabad szellemű természeted általában a vibrálásban él, idén egy visszafogottabb megközelítésre van szükség. A melegebb tónusoktól kimerültnek érezheted magad, ezért a legjobb, ha elkerülöd őket, hogy elkerüld a kiégést is.

Rák

A te balszerencsés színeid 2026-ban a zöld és a bordó. Bár a zöld általában nyugtató árnyalat, amely segít kapcsolódni a természethez, idén ellened dolgozhat. A Rákok számára idén a zöld fokozhatja az irigység és a neheztelés érzését, ami potenciálisan arra késztetheti őket, hogy a jellemüktől eltérően viselkedjenek. Hasonlóképpen próbáld meg elkerülni a bordót. Ez az árnyalat felerősítheti a magány érzését.

Oroszlán

Kerüld a barnát, mert agressziót válthat ki, és a fehéret, ami eltompíthatja a természetes tüzedet. Lehet, hogy idén erősebbnek érzed magadat, de a lényeg az, hogy ezt az energiát a helyes irányba tereld. A fehér 2026-ban egyáltalán nem ajánlott számodra. Elmoshatja az ambícióidat, és tompíthatja a céljaid eléréséhez szükséges lendületet.