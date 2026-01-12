Balszerencsét hozhatnak ezek a színek a csillagjegyedre - Óvakodj tőlük, mert rossz hatással lehetnek döntéseidre!
Ezeket jobb, ha elkerülöd. Csillagjegyből megtudhatod, mely színek balszerencsések számodra.
Tudtad, hogy vannak olyan színek, amelyek balszerencsét hozhatnak a csillagjegyedre? Ahogy a csillagjegyeid szerencsés színei is pozitív hatást gyakorolnak az életedre, úgy a balszerencsés színek is lemeríthetik az energiádat.
A legjobb, ha elkerülöd őket, hogy az életed simább, egészségesebb és boldogabb legyen. Ha már ismered a balszerencsés színedet, használd útmutatóként, hogy a választásaidat a 2026-os év energiáihoz igazítsd.
Ezeket a színeket kerüld csillagjegyed alapján
Kos
Kerüld a feketét. Ez a szín lemerít téged energetikailag, letargiát okozhat, és elszívhatja a motivációdat. Egy mentális egészséged szempontjából kihívásokkal teli év után a fekete viselése meghosszabbíthatja a stresszt, és nehéz fejfájásban tarthat. Ehelyett válassz nyugodtabb, világosabb árnyalatokat a stabilabb hangulat érdekében. Kerüld a szürkét is!
Bika
Számodra az a legjobb, ha kerülöd a vöröset. Ez az árnyalat kibillenthet az egyensúlyodból, ami miatt elveszítheted az ítélőképességedet. A lilával is óvatosnak kell lenned. Bár királyiasnak tűnhet, 2026-ban arra csábíthat, hogy az anyagi javakra koncentrálj a hosszú távú víziód helyett.
Ikrek
A kapcsolatok és a pénzügyek terén a narancssárga árnyalatai a balszerencsés színeid. Míg a szabad szellemű természeted általában a vibrálásban él, idén egy visszafogottabb megközelítésre van szükség. A melegebb tónusoktól kimerültnek érezheted magad, ezért a legjobb, ha elkerülöd őket, hogy elkerüld a kiégést is.
Rák
A te balszerencsés színeid 2026-ban a zöld és a bordó. Bár a zöld általában nyugtató árnyalat, amely segít kapcsolódni a természethez, idén ellened dolgozhat. A Rákok számára idén a zöld fokozhatja az irigység és a neheztelés érzését, ami potenciálisan arra késztetheti őket, hogy a jellemüktől eltérően viselkedjenek. Hasonlóképpen próbáld meg elkerülni a bordót. Ez az árnyalat felerősítheti a magány érzését.
Oroszlán
Kerüld a barnát, mert agressziót válthat ki, és a fehéret, ami eltompíthatja a természetes tüzedet. Lehet, hogy idén erősebbnek érzed magadat, de a lényeg az, hogy ezt az energiát a helyes irányba tereld. A fehér 2026-ban egyáltalán nem ajánlott számodra. Elmoshatja az ambícióidat, és tompíthatja a céljaid eléréséhez szükséges lendületet.
Szűz
Kék és az ezüst: Bár vonzódhatsz ezekhez az árnyalatokhoz, a sötétebb kékek jelentős félreértéseket okozhatnak mind személyes, mind szakmai kapcsolatokban. Az ezüst is ellened dolgozhat idén. Bár gyakran az érzelmi stabilitással hozzák összefüggésbe, 2026-ban éppen ellenkező hatást válthat ki, régi sebeket vagy mélyen gyökerező szorongásokat kavar fel ahelyett, hogy megnyugtatna.
Mérleg
A citromsárga és türkiz bár élénk árnyalatok, feltűnőnek és vidámnak tűnhetnek, 2026-ban ütközhetnek a nyugodt energiáddal. Csábíthat élénk vonzerejük, de feszültséget kelthetnek a családi életedben, és nyugtalanító érzést kelthetnek benned. Még ha vidámnak is tűnnek a szemnek, idén a természetes egyensúly iránti igényed ellen dolgozhatnak. Ha minimálisra csökkented őket, az segíthet a harmónia érvényesülésében.
Skorpió
Skorpióként mély, intuitív természeted gyakran vonzódik a nyugtató árnyalatokhoz. Idén azonban legjobb, ha kerülöd a bézst; száraz, sivatagos tónusa nem illik a vízjegyed energiájához. Ami még fontosabb, kerüld a rózsaszínt, mivel fokozhatja a büszkeséget és az egót, előhozva belőled egy olyan oldalt, amelyet inkább rejtve tartanál.
Nyilas
Kerüld a khaki és a hasonló árnyalatokat, például az olívazöldet. 2026-ban ezek a visszafogott árnyalatok tompíthatják a Nyilasra jellemző életkedvedet és elnyomhatják a kalandvágyó szellemedet. Bár az arany általában szerencsés szín a Nyilas számára, 2026-ban kétélű fegyverré válhat, felerősítve a tüzes energiát odáig, hogy már túl soknak tűnik a jóból.
Bak
Ha a krém- vagy mustársárga uralja a ruhatáradat vagy a környezetedet, pénzügyi nehézségekkel és frusztráló bizonytalansággal nézhetsz szembe. A fegyelmezett hozzáállásod az, ami megkülönböztet a többiektől és támogatja a sikeredet, de ezek a színek kibillenthetik ezt a struktúrát az egyensúlyból. A krémszínű árnyalat lomhaságot okozhat, míg a mustársárga fokozhatja az irritációt. Ez az alacsony energiaszint akár a személyes kapcsolataidat is beárnyékolhatja, ezért légy óvatos, és ragaszkodj azokhoz a tónusokhoz, amelyek támogatják a koncentrációdat és a megszokott rutinodat.
Vízöntő
Az áttetsző vörös arra utalhat, hogy hajlamos vagy túl gyorsan érzelmileg megnyílni, ami sérülékennyé tehet a csalódásokkal szemben. Érdemes óvnod a lelki egyensúlyodat. Legyen szó lakásdekorációról, üvegtárgyakról vagy kiegészítőkről, célszerű mellőzni ezt az árnyalatot, hogy megőrizd a belső nyugalmadat. Ugyanez vonatkozik a mahagóni színre is: ez a sötét tónus nyomasztó hatású lehet, és fokozhatja a teherérzetet, valamint a túlzott felelősség súlyát.
Halak
Érdemes elkerülnöd a fekete színt, mert az ürességérzetet erősítheti az érzékeny lelki világodban. Súlyossága eltávolíthat a külvilágtól, ami könnyen vezethet kétségbeeséshez vagy belső feszültséghez. A királykék is kerülendő lehet: bár vízjegy vagy, ez az árnyalat túl erőteljesnek és érzelmileg megterhelőnek hathat a finom, álmodozó természetedre. Ha nyitva akarod tartani a szívedet, válassz inkább lágyabb tónusokat, amelyek támogatják a belső egyensúlyodat és a nyugalmadat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre