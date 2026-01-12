Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a X. kerületben, óriási a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy autó Budapest X. kerületében, a Pongrácz út és a Kerepesi út kereszteződésében.

A jármű motortere égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A raj utómunkálatokat végez - számol be róla a katasztrófavédelem.