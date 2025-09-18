Most jött: baleset történt a Maglódi úton, óriási a káosz

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személyautó Budapest X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - számol be róla a katasztrófavédelem.