Most jött: baleset történt a Maglódi úton, óriási a káosz

Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.09.18. 09:25
X. kerület baleset ütközés Maglódi út tűzoltó karambol

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személyautó Budapest X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
