Most jött: baleset történt a Maglódi úton, óriási a káosz

Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személyautó Budapest X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél.
A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - számol be róla a katasztrófavédelem.
