Megbénult a közlekedés Budapesten, újabb karambol volt a fővárosban

A közösségi közlekedést is érinti a forgalomkorlátozás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 11:50
Módosítva: 2025.08.29. 11:51
Összeütközött két személyautó Budapest XXII. kerületében, a Jókai Mór utcában, a Művelődés utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, megszüntetik a forgalmi akadályt, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. A baleset helyszínén egy sávot lezártak, a forgalomkorlátozás a közösségi közlekedés is érinti - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

