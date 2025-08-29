Megbénult a közlekedés Budapesten, újabb karambol volt a fővárosban

A közösségi közlekedést is érinti a forgalomkorlátozás.
Összeütközött két személyautó Budapest XXII. kerületében, a Jókai Mór utcában, a Művelődés utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, megszüntetik a forgalmi akadályt, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. A baleset helyszínén egy sávot lezártak, a forgalomkorlátozás a közösségi közlekedés is érinti - írja a Katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.