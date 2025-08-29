Nem volt idő késlekedni, rohantak a tűzoltók Csepelen

A Varrógépgyár utcában avatkoztak be.
Kigyulladt egy teherautó Budapest huszonegyedik kerületében, a Varrógépgyár utcában. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A teljes terjedelmében égő vezetőfülkét a rajok két habosított gyorsbeavatkozó sugárral eloltották, már az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.
