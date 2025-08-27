A mentőket is riasztani kellett, tömegkarambol volt Kőbányán

A Jászberényi úton dolgoznak a tűzoltók.
Összeütközött három személygépkocsi a Jászberényi úton, a Szellőrózsa utca közelében, Budapest X. kerületében. A fővárosi hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja a Katasztrófavédelem.
