Mentőhelikopter landolt a helyszínen, brutális baleset volt a 42-es főúton

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 13:40
személyautó főút mentőhelikoper baleset

Lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt egy személyautó a 42-es főút 20-as kilométerénél, Báránd és Földes között. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi, mialatt az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
