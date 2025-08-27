Mentőhelikopter landolt a helyszínen, brutális baleset volt a 42-es főúton

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt egy személyautó a 42-es főút 20-as kilométerénél, Báránd és Földes között. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi, mialatt az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
