Mentők és tűzoltók másztak be érte: fiatal biciklis szorult a kamion alá Celldömölkön – fotók a helyszínről

Valóságos embertömeg nézte döbbent, néma csöndben azt az élet-halál harcot, ami a minap Celldömölkön folyt egy kerékpáros életéért. Információink szerint a biciklis éppen elektromos kerékpárjával hajtott, amikor egy nyergesvontató kanyarodás közben elsodorta az egyik kereszteződésnél. A biciklis olyan szerencsétlenül esett, hogy nem máshova, mint egyenesen a tonnás monstrum alá zuhant.

A fiatal biciklis egyenesen a nyergesvontató alá zuhant Fotó: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kamion alá zuhant a fiatal biciklis

Úgy tudjuk, hogy a kamion valósággal maga alá gyűrte a biciklist és a kerékpárt is, méghozzá olyannyira, hogy a fiatal férfi nem csak, hogy az alváz alá szorult, de még az összeroncsolódott bicikli is rajta feküdt, ami tovább szorította őt az aszfalthoz. A teherkocsi alá szorult fiatalhoz azonnal riadóztatták a mentősöket, emellett a tűzoltókat is értesítették: a segítségük nélkül ugyanis lehetetlenség volt kiemelni a férfit, a vontató alól.

"Kanyarodó nyergesvontató szerelvény ütött el egy kerékpárost péntek délelőtt, Celldömölkön. A biciklis és az elektromos kerékpár is a járműszerelvény alá szorult. A közlekedési balesethez a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati illetve önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak. A tűzoltók feszítővágó eszköz segítségével szabadították ki a jármű alá szorult személyt, valamint a műszaki mentés idejére a helyszín biztosításáról is gondoskodtak" – közölte a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltók bemásztak a kamion alá, ahogyan a mentősök is: innen próbálták stabilizálni a biciklis állapotát Fotó: Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

A tűzoltók mindent megtettek, hogy kiszabadítsák a férfit a halálos csapdából: úgy tudjuk, hogy több tűzoltó és egy mentős is bemászott a kamion alá, és míg a mentős a férfi állapotát igyekezett stabilizálni, a tűzoltók darabonként igyekeztek róla levágni a biciklit. Hamarosan mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, így végül, mikor sikerült őt kiszedni a teherkocsi alól, azonnal a helikopterhez vitték, ami kórházba szállította a kerékpárost.

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan is történt a baleset, a kamiont vezető férfi, Ferenc felesége egyik hozzászólásában azt írta: férje szabályosan járt el, ő ugyanis úgy tudja, hogy a sofőr egy zebránál indexelt jobbra, amikor a biciklis jobb oldalról próbálta őt megelőzni.

Jobbra indexelve, a zebra előtt megállva, átengedte a gyalogosokat, a biciklis pedig jobbról előzve akart mellette elmenni, miközben megkezdte a jobbra fordulást a kamionos

– magyarázta a helyzetet írásában az asszony.