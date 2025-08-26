Mentők és tűzoltók másztak be érte: fiatal biciklis szorult a kamion alá Celldömölkön – fotók a helyszínről

A kamionos kanyarodás közben sodorta el a kerékpárost, aki biciklivel együtt a nyergesvontató alá esett. A kerékpár és a biciklis is a kamion alá szorult, csak a tűzoltók tudták kiemelni a monstrum alól. Bár csodával határos módon túlélte a balesetet, válságos állapotban vitte kórházba a mentőhelikopter.
Valóságos embertömeg nézte döbbent, néma csöndben azt az élet-halál harcot, ami a minap Celldömölkön folyt egy kerékpáros életéért. Információink szerint a biciklis éppen elektromos kerékpárjával hajtott, amikor egy nyergesvontató kanyarodás közben elsodorta az egyik kereszteződésnél. A biciklis olyan szerencsétlenül esett, hogy nem máshova, mint egyenesen a tonnás monstrum alá zuhant.
Úgy tudjuk, hogy a kamion valósággal maga alá gyűrte a biciklist és a kerékpárt is, méghozzá olyannyira, hogy a fiatal férfi nem csak, hogy az alváz alá szorult, de még az összeroncsolódott bicikli is rajta feküdt, ami tovább szorította őt az aszfalthoz. A teherkocsi alá szorult fiatalhoz azonnal riadóztatták a mentősöket, emellett a tűzoltókat is értesítették: a segítségük nélkül ugyanis lehetetlenség volt kiemelni a férfit, a vontató alól.
"Kanyarodó nyergesvontató szerelvény ütött el egy kerékpárost péntek délelőtt, Celldömölkön. A biciklis és az elektromos kerékpár is a járműszerelvény alá szorult. A közlekedési balesethez a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati illetve önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak. A tűzoltók feszítővágó eszköz segítségével szabadították ki a jármű alá szorult személyt, valamint a műszaki mentés idejére a helyszín biztosításáról is gondoskodtak" – közölte a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tűzoltók mindent megtettek, hogy kiszabadítsák a férfit a halálos csapdából: úgy tudjuk, hogy több tűzoltó és egy mentős is bemászott a kamion alá, és míg a mentős a férfi állapotát igyekezett stabilizálni, a tűzoltók darabonként igyekeztek róla levágni a biciklit. Hamarosan mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, így végül, mikor sikerült őt kiszedni a teherkocsi alól, azonnal a helikopterhez vitték, ami kórházba szállította a kerékpárost.
Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan is történt a baleset, a kamiont vezető férfi, Ferenc felesége egyik hozzászólásában azt írta: férje szabályosan járt el, ő ugyanis úgy tudja, hogy a sofőr egy zebránál indexelt jobbra, amikor a biciklis jobb oldalról próbálta őt megelőzni.
Jobbra indexelve, a zebra előtt megállva, átengedte a gyalogosokat, a biciklis pedig jobbról előzve akart mellette elmenni, miközben megkezdte a jobbra fordulást a kamionos
– magyarázta a helyzetet írásában az asszony.
Mint mondta, férjének lehetősége sem volt arra, hogy kivédje a helyzetet:
Sajnálom, hogy ilyenkor a sofőrt senki nem veszi figyelembe, hogy mit él át, és álltalában ők vannak hibáztatva, amikor egy ilyen helyzetet sajnos nincs lehetőség kivédeni. Mindenkinek tudnia kellene, hogy jobbról sose megyünk egy autó mellé sem
– zárta posztját a sofőr felesége.
