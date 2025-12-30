RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze

Orbán Viktor megköszönte mindenkinek, aki ott volt a Háborúellenes Gyűléseken.

2025.12.30.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges videót tett közzé a közösségi oldalán, a poszt szövegénél pedig kitért a háborúra, illetve megköszönte az embereknek, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk. 🕊️

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

