Orbán Viktor: Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze
Orbán Viktor megköszönte mindenkinek, aki ott volt a Háborúellenes Gyűléseken.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges videót tett közzé a közösségi oldalán, a poszt szövegénél pedig kitért a háborúra, illetve megköszönte az embereknek, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.
Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
