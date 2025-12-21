RETRO RÁDIÓ

"Köszönjük, Szeged!" - Ezt üzente a Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor

Nem akármilyen fotókkal jelentkezett Orbán Viktor.

Hatalmas tömeg gyűlt össze Szegeden december 20-án a Pick Arénában, az ötödik Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény talán legjobban várt pillanata a korábban már előre meghirdetett rendhagyó Lázárinfó volt Orbán Viktorral. A miniszterelnök a rendezvényt követően több fotóval és videóval is jelentkezett a közösségi oldalán.

Hatalmas volt a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Ezt üzente Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlést követően

Köszönjük, Szeged!

- írta nemrég a miniszterelnök Facebookon, újabb fényképek társaságában.

