"Köszönjük, Szeged!" - Ezt üzente a Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor
Nem akármilyen fotókkal jelentkezett Orbán Viktor.
Hatalmas tömeg gyűlt össze Szegeden december 20-án a Pick Arénában, az ötödik Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény talán legjobban várt pillanata a korábban már előre meghirdetett rendhagyó Lázárinfó volt Orbán Viktorral. A miniszterelnök a rendezvényt követően több fotóval és videóval is jelentkezett a közösségi oldalán.
Ezt üzente Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlést követően
Köszönjük, Szeged!
- írta nemrég a miniszterelnök Facebookon, újabb fényképek társaságában.
Mutatjuk!
