Orbán Viktor és Lázár János együtt tart Lázárinfót a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Az utóbbi hetekben Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékeléseket adott a DPK-gyűléseken. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen, a dugig megtelt Pick Arénában Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen tart Lázárinfót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 13:18
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Lázár János

Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában a Háborúellenes Gyűlés zárásaként Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót. Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

Orbán Viktor
Orbán Viktor és Lázár János együtt tartott Lázárinfót a szegedi Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Lázár János köszöntötte a szegedieket, és külön megköszönte a helyállásukat, hogy az erős ellenszélben is kitartottak a Fidesz mellett.

Nekünk minden pálya hazai pálya

– emelte ki a miniszter, és megköszönte a rengeteg kérdést, amit kapott a Lázárinfókon. Ismertette, hogy a szegedi gyűlésen is minden kérdésre válaszol, a kérdésekre egy perc áll rendelkezésre, és a válaszokra is egy percnyi időkeret jut.

Cikkünk folyamatosan frissül...
 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

Itt nézheted végig a Háborúellenes Gyűlés közvetítését Orbán Viktorral

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
