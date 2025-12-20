Orbán Viktor és Lázár János együtt tart Lázárinfót a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában a Háborúellenes Gyűlés zárásaként Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót. Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

Orbán Viktor és Lázár János együtt tartott Lázárinfót a szegedi Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Lázár János köszöntötte a szegedieket, és külön megköszönte a helyállásukat, hogy az erős ellenszélben is kitartottak a Fidesz mellett.

Nekünk minden pálya hazai pálya

– emelte ki a miniszter, és megköszönte a rengeteg kérdést, amit kapott a Lázárinfókon. Ismertette, hogy a szegedi gyűlésen is minden kérdésre válaszol, a kérdésekre egy perc áll rendelkezésre, és a válaszokra is egy percnyi időkeret jut.

