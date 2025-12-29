Orbán Viktor óriási bejelentést tett 2026 kapcsán
Nemzetközi eseménnyel indul az új év.
Esemény, dátum, időpont, ígéret – Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán tette közzé a 2026-os év egyik első fontos nemzetközi eseményét.
Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató – 2026. január 5. 11:00
Kérdés nem marad válasz nélkül
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
