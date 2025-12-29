RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor óriási bejelentést tett 2026 kapcsán

Nemzetközi eseménnyel indul az új év.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 11:24
2026 nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor

Esemény, dátum, időpont, ígéret – Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán tette közzé a 2026-os év egyik első fontos nemzetközi eseményét.

ORBÁN Viktor; RADEV, Rumen
Nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdi 2026-ot Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán)

Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató – 2026. január 5. 11:00
Kérdés nem marad válasz nélkül

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

 

Top hírek

