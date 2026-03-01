- A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek!
- Dopeman üzent Magyar Péternek: Nettó hazaárulás, amit csinál
- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
Menczer Tamás: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli!
Egyre világosabb, hogy a Tisza párt nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem a multikat tartják szem előtt. Erről beszélt Menczer Tamás az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, ahol azt is kifejtette, hogy Bujdosó Andrea és Kapitány István hogyan gazdagodott meg az olajblokád miatt.
Esztergomban tartották meg a 11. Háborúellenes Gyűlést. Menczer Tamás itt beszélt arról, hogy a Tisza Párt miért nem a magyar emberek érdekeit képviseli. A Tisza vezető emberei közé tartozó Bujdosó Andrea és Kapitány Istvánról tudható, hogy nagy mennyiségű Shell-részvényt birtokolnak. Így nekik csak kedvez a Barátság Kőolajvezeték elzárása.
A Shell-részvények értéke duplázódott a háború kezdetéhez képest. Ez nyilván Bujdosónál és Kapitány Istvánnál is így van. És mióta Zelenszkij elzárta a csapot, és nem jön az orosz olaj, még 10 százalékkal nőtt a Shell részvények értéke. És ha a Tiszán múlna leválasztana bennünket végleg az olcsó orosz energiáról és akkor nem is tudom, hány tíz és hány száz millió forintot keresne a részvényein Bujdosó és Kapitány. A részvények ára nem a duplájára nőne, hanem ki tudja, hányszorosára
– mondta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Ezért mondom azt, hogy az embereknek fontos, hogy lássák, a tiszások nem a magyar embereket képviselik. Hanem Brüsszelt, Kijevet, a Shellt meg a saját pénztárcájukat. Mondjunk rájuk nemet 12-én!
– tette hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre