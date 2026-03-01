Menczer Tamás: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli!

A Shell-részvények értéke duplázódott a háború kezdetéhez képest. Ez nyilván Bujdosónál és Kapitány Istvánnál is így van. És mióta Zelenszkij elzárta a csapot, és nem jön az orosz olaj, még 10 százalékkal nőtt a Shell részvények értéke. És ha a Tiszán múlna leválasztana bennünket végleg az olcsó orosz energiáról és akkor nem is tudom, hány tíz és hány száz millió forintot keresne a részvényein Bujdosó és Kapitány. A részvények ára nem a duplájára nőne, hanem ki tudja, hányszorosára