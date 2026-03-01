RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli!

Egyre világosabb, hogy a Tisza párt nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem a multikat tartják szem előtt. Erről beszélt Menczer Tamás az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, ahol azt is kifejtette, hogy Bujdosó Andrea és Kapitány István hogyan gazdagodott meg az olajblokád miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 14:57
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt shell Menczer Tamás

Esztergomban tartották meg a 11. Háborúellenes Gyűlést. Menczer Tamás itt beszélt arról, hogy a Tisza Párt miért nem a magyar emberek érdekeit képviseli. A Tisza vezető emberei közé tartozó Bujdosó Andrea és Kapitány Istvánról tudható, hogy nagy mennyiségű Shell-részvényt birtokolnak. Így nekik csak kedvez a Barátság Kőolajvezeték elzárása.

Menczer Tamás
Menczer Tamás ismertette, hogy a Tisza emberei hogyan húznak hasznot az olajblokádból. Fotó: Gáll Regina / MW

A Shell-részvények értéke duplázódott a háború kezdetéhez képest. Ez nyilván Bujdosónál és Kapitány Istvánnál is így van. És mióta Zelenszkij elzárta a csapot, és nem jön az orosz olaj, még 10 százalékkal nőtt a Shell részvények értéke. És ha a Tiszán múlna leválasztana bennünket végleg az olcsó orosz energiáról és akkor nem is tudom, hány tíz és hány száz millió forintot keresne a részvényein Bujdosó és Kapitány. A részvények ára nem a duplájára nőne, hanem ki tudja, hányszorosára

– mondta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Ezért mondom azt, hogy az embereknek fontos, hogy lássák, a tiszások nem a magyar embereket képviselik. Hanem Brüsszelt, Kijevet, a Shellt meg a saját pénztárcájukat. Mondjunk rájuk nemet 12-én!

– tette hozzá.

 

 

