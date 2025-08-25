Rohantak a tűzoltók: tűz tombol Székesfehérváron

Kigyulladt egy szalmatároló Székesfehérváron, az Aranybulla utcában - írja a Katasztrófavédelem. A tárolóban több mint ezer bála ég teljes terjedelmében. A tűz egy szarvasmarha istállót is veszélyeztet. A város hivatásos tűzoltói a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hat vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén.