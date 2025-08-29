Torlódik a forgalom Budapest felé, hatalmas baleset volt az M7-esen

Személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött.
Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Budaörs közelében a 12. kilométernél, ezért torlódásra kell készülni - közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt az MTI-vel.
Azt írták, hogy a kisteherautó az oldalára borult, a padokból álló rakománya az úttestre esett; a műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik az olajfolyást.
Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás
- jelezték.
