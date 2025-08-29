Nagy a baj Nemesnádudvaron, a teljes útszakaszt lezárták

A tűzoltók és a mentők már a helyszínen vannak.
Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, azaz az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál. A bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
