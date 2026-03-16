Az áldozatsegítő központok és az áldozatsegítő pontok olyan helyek, ahová a bűncselekmények áldozatai betérhetnek, hogy jogi, pszichológiai és adott esetben pénzügyi segítséget kapjanak. Király Nóra, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa beszélt az Áldozatsegítő Szolgálat részleteiről.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2), Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (b1), Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, a Fidesz helyi képviselőjelöltje (b3) és Borbély Lénárd polgármester (b4) Csepelen 2026. február 12-én. Fotó: KKM / MTI

"Bárki betérhet ezekbe a központokba" – Király Nóra az Áldozatsegítő Központok működéséről beszélt

Kiknek is segítenek az Áldozatsegítő Központok? Rengeteg olyan krízishelyzet állhat elő, amikor nem tudjuk, kihez forduljunk, előfordulhat, hogy nem mindig tudunk megfelelő segítséget kapni.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már teljes országos lefedettsége lett az áldozatsegítő rendszernek. Múlt héten adtuk át Tuzson Bence miniszter úrral az utolsót, a huszadik ilyen központot Tolna vármegyében, Szekszárdon. De emellett vannak áldozatsegítő pontok is, amik egy kicsit kisebb volumenben, de ugyanúgy jogi, pszichológiai vagy akár pénzügyi segítségnyújtást adnak azoknak az embereknek, akik bűncselekmény áldozatává váltak. Fontos, hogy nem feltétlenül kell rendőrségi feljelentést tenni. Tehát, ha valakivel történik valami, és nem tudja, hogy milyen irányba menjen el, vagy akár csak egy kis lelki támaszra van szüksége, szeretné tudni, hogy mit kell csinálni egy sokkhatás esetén, akkor is be tud ide térni. De általában az első tanács az mindig az, ha bűncselekményről van szó, hogy történjen meg a rendőrségi feljelentés.

– fogalmazott Király Nóra a Mokkában. Kiemelte, hogy az áldozatsegítő pontok rendszerét is bővítették. Épp a múlt héten adták át az első budapesti áldozatsegítő pontot, ami a Csepeli Rendőrkapitányság épületében található.

Az a célunk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni országszerte, és hogy senki ne maradjon egyedül a bajban.

Mivel a főváros vezetése főleg a belvárosi részre fókuszál, ott történnek a fejlesztések, oda koncentrálódik minden. Karácsony Gergely főpolgármesternek a peremkerületben élők kevésbé fontosak, ezért is volt szempont, hogy a Budapest külső kerületeiben is elérhető legyen ez a segítség. Ezen kívül Budapesten két Áldozatsegítő Központ is található, egyik a Wesselényi utcában, egy pedig Újbudán, Kelenföldön.

Ezért döntöttünk úgy, hogy most nyitunk a peremkerületek felé, de egyébként van öt másik áldozatsegítő pont még a központokon kívül szerte az országban, és jövő héten egyébként nyitunk egy újabbat, egy hetediket majd Baján.

Király Nóra szerint jó az együttműködés a hatóságokkal és az állami szervekkel. Az igazságügyi minisztériumnak most már több mint 170 együttműködési megállapodása van, különböző szervezetekkel, cégekkel, oktatási intézményekkel.

Hiszünk abban, hogy együtt, közösen összefogva, sokkal hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani az embereknek, úgyhogy büszkék vagyunk erre. Gyakorlatilag nem telik el olyan hónap, hogy ne kötnénk egy újabb és újabb megállapodást, de a két fő együttműködő partnerünk az valóban a rendőrség, illetve a kormányhivatal. A rendőrség azért, mert elsőként oda térnek be azok, akik bűncselekmény áldozatává váltak, viszont a rendőrség automatikusan irányítja az áldozatsegítő központokba azokat, akik erre igény tartanak, a másik pedig a kormányhivatalok, mert a pénzügyi segítségi nyújtás az rajtuk keresztül működik.

– magyarázta Király Nóra. Kiemelte, hogy az eddig megsegítettek száma kifejezetten biztató tendenciát mutat.

2025-ben már 45 ezer embernek tudtunk segíteni, ez egy folyamatosan növekvő szám, tehát ebből is látszik, hogy az áldozatsegítő rendszernek nagyon nagy szerepe van a magyarországi áldozatsegítésben. Folyamatosan nő ez a szám, miközben a bűncselekmények száma pedig csökken, hiszen a belügyminisztérium, a rendőrség is jól végzi a dolgát, és a célunk az, hogy egyetlen ember se maradjon segítség nélkül, aki bajba kerül.

– tájékoztatott Király Nóra.

Aki bajban van, személyesen fel tudja keresni a pontokat, illetve van egy 0-24 órában hívható telefonszám, ez a 06-82-25-225, illetve a 116-006

Gyakorlatilag hétvégén, ünnepnapokkor, bármikor hívhatják azok az emberek, akiket valamilyen bántódás ért, és a vonal végén is felkészült, szakmailag teljesen képzett kollégák ülnek, akik segítenek a bajban. Fontos beszélgetés volt, és azt még gyorsan csak szeretném elmondani, hogy az online csalások ellen is fellépnek. Tehát, hogyha valakit ilyen jellegű bárminemű kár ért, akkor is tudnak segítséggel fordulni az áldozatsegítő központhoz.

– zárta gondolatait Király Nóra.

Az Áldozatsegítő Központok elérhetőségei megtalálhatóak ezen a linken