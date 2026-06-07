Drámai fordulatot vett a tökéletes esküvő, elmaradt a nászút

A 25 éves Dave Fiji a világ legboldogabb emberének érezte magát, miután újdonsült felesége, Jessni társaságában elhagyta az esküvőjük helyszínét az amerikai Georgia állambeli Dawsonville-ben. Több száz barát és családtag gyűlt össze, hogy megünnepelje a pár házasságkötését május 29-én. A boldog pár tökéletes esküvője után izgatottan várta a nászutat, azonban egy katasztrófa mindent tönkretett.

Életét vesztette az ifjú férj egy szörnyű balesetben – közvetlenül az esküvő után (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Felfoghatatlan balesetben halt meg a vőlegény, néhány perccel az esküvő után

Az ifjú házasok azt tervezték, hogy körülbelül 21:30-kor indulnak el az esküvői helyszínről: helikopterrel utaznak Atlantába, ahol együtt kezdik meg a nászútjukat. A repülés azonban állítólag a rossz időjárás miatt késett, és a köd aggodalmat keltett, mielőtt a helikopter végül felszállt.

Dave apjának, George-nak, aki maga is pilóta, kétségei voltak a nem éppen ideális körülmények között történő repüléssel kapcsolatban.

„Azt mondtam, hogy én nem repülnék, ilyen látótávolság mellett nem” – idézte fel a történteket George.

Az időjárással kapcsolatos aggodalmak ellenére Dave és Jessni végül úgy döntött, hogy folytatja az utat, mivel a pilóta azt tervezte, hogy magasabban repülve elkerüli a ködöt. Ám percekkel azután, hogy felszálltak, a helikopter lezuhant, majd egy közeli erdős területre csapódott. Dave és a pilóta életét vesztette a balesetben, míg Jessni csodával határos módon túlélte a balesetet, és magához tért a roncsok között.

Azt mondta, amikor felébredt, a romok alatt volt. Látta, hogy a pilóta a mellkasán fekszik. Ő maga ápolónő, és amikor megérintette és szólította, a pilóta már hideg volt

– mondta az apósa, George.

Az ifjú feleség körülbelül öt órán át várta a mentőket, akik végül megtalálták a roncsokat, és ki tudták szabadítani. Jessni csupán kisebb vágásokat és zúzódásokat szerzet a zuhanás során, ám a lelki fájdalma iszonyatos.

A tragédia mélyen megrázta a hozzátartozókat, akik nehezen tudnak megbékélni azzal, hogy a 25 éves fiatalembert alig néhány órával az esküvője után elvesztették.

Dave és Jessni tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg. A helikopter-baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács nyomozói vizsgálatot indítottak az eset kapcsán – számolt be a megrázó esetről a Daily Star.