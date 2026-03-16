Földalatti invázió Baranyában: apró lyukak lepték el Máriáék kertjét

Senkinek nem kívánja egy komlói női, hogy úgy megrémüljön, mint az ő Etel lánya. Mária a napokban kért tanácsot az interneten, miután a nő különös nyomokat talált a kertjében és sejtelme sem volt, hogy mik lehetnek. Több tucat apró fúrásnyom terült el a fűben, amiket látva rögtön azt gondolnánk: egy apró szörnyeteg rejtőzik a föld alatt. A válasz viszont ennél azért nyugtatóbb volt: valójában a tavasz hírnökei, a bányászméhek tanyáztak a család kertjében. A szakértő elárulta, miért lehetnek ezek különösen hasznos dolgozói a kertünknek!

Apró bányászméhek hozták a frászt egy Baranya vármegyei családra / Fotó: Krakenimages.com

Mi az a bányászméh?

Épphogy beköszöntött a tavasz, máris ébredezik az élővilág. Miközben lassan az összes gólya hazatér hazánkba, a rovarfélék is újult erővel mozgolódnak. Ennek nyomát látta Mária lánya, Etel is a komlói otthona kertjében. A fiatal nőt még március 9-én a szabadba csalogatta a kellemes időjárás. Odakint sütött a nap, csicseregtek a madarak, így hát a kerti ajtó felé vette az irányt. Épphogy kiért, borzalmas látvány fogadta: a kertében apró fúrások voltak – mindenhol!

Először nem hitt a szemének. Sem a földön, sem a levegőben nem láttunk semmit, ami ezt okozhatta volna. Nem értettük, hogy mi lehet ez. Készítettünk néhány képet, amit megosztottam a Facebookon

- idézte fel Mária, Etel anyukája a Metropolnak.

Etel kertje fúrásokkal volt tele / Fotó: Beküldött fotó

Nem telt el sok idő, és az internet népe találgatásba kezdett a rejtélyes fúrások láttán. Záporoztak a tippek:

dióburok légy,

hangyák,

sőt, még lótetű

is szerepelt a lehetséges jelöltek között, amik a kertben ekkora pusztítást végezhettek. Végül fény derült az igazságra: a fúrásokat nem a fenti rovarok és nem is egy rémisztő fenevad, hanem 6 milliméteres apróságok, bányászméhek okozták!

Nincsen közös nagy raktáruk, királynőjük, amit meg kellene védeniük, ezért egyáltalán nem agresszívek, hanem rendkívül békések.

Rendelkeznek fullánkkal, de azok olyan gyengék, hogy a legtöbb fajé nem tudja átszúrni az emberi bőrt. A bányászméhek csak akkor szúrnak, ha rájuk lépnek vagy megnyomják őket.

- árulta el Sánta Krisztián, a Medox darázsirtó szakembere a Metropolnak, kiemelve: ez a méhfajta tavasszal, az első melegebb napokon jelenik meg – március-április környékén, és ilyenkor gyakran látni, ahogy a kertben alacsonyan cikázik.