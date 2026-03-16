Földalatti invázió Baranyában: apró lyukak lepték el Máriáék kertjét
Egy pillanatra a szívéhez kapott egy komlói nő, amikor egyik nap kilépett a kertjébe. Mária lánya csak a tavaszi napsütésben akart odakint fürdőzni, ám hirtelen rémisztő látvány fogadta: több tucat apró fúrásnyom terült el a gyepen. Nem is sejtették, hogy mik lehetnek a kertjükben! Kiderült, hogy rengeteg bányászméh rejtőzik a föld alatt.
Senkinek nem kívánja egy komlói női, hogy úgy megrémüljön, mint az ő Etel lánya. Mária a napokban kért tanácsot az interneten, miután a nő különös nyomokat talált a kertjében és sejtelme sem volt, hogy mik lehetnek. Több tucat apró fúrásnyom terült el a fűben, amiket látva rögtön azt gondolnánk: egy apró szörnyeteg rejtőzik a föld alatt. A válasz viszont ennél azért nyugtatóbb volt: valójában a tavasz hírnökei, a bányászméhek tanyáztak a család kertjében. A szakértő elárulta, miért lehetnek ezek különösen hasznos dolgozói a kertünknek!
Mi az a bányászméh?
Épphogy beköszöntött a tavasz, máris ébredezik az élővilág. Miközben lassan az összes gólya hazatér hazánkba, a rovarfélék is újult erővel mozgolódnak. Ennek nyomát látta Mária lánya, Etel is a komlói otthona kertjében. A fiatal nőt még március 9-én a szabadba csalogatta a kellemes időjárás. Odakint sütött a nap, csicseregtek a madarak, így hát a kerti ajtó felé vette az irányt. Épphogy kiért, borzalmas látvány fogadta: a kertében apró fúrások voltak – mindenhol!
Először nem hitt a szemének. Sem a földön, sem a levegőben nem láttunk semmit, ami ezt okozhatta volna. Nem értettük, hogy mi lehet ez. Készítettünk néhány képet, amit megosztottam a Facebookon
- idézte fel Mária, Etel anyukája a Metropolnak.
Nem telt el sok idő, és az internet népe találgatásba kezdett a rejtélyes fúrások láttán. Záporoztak a tippek:
- dióburok légy,
- hangyák,
- sőt, még lótetű
is szerepelt a lehetséges jelöltek között, amik a kertben ekkora pusztítást végezhettek. Végül fény derült az igazságra: a fúrásokat nem a fenti rovarok és nem is egy rémisztő fenevad, hanem 6 milliméteres apróságok, bányászméhek okozták!
Nincsen közös nagy raktáruk, királynőjük, amit meg kellene védeniük, ezért egyáltalán nem agresszívek, hanem rendkívül békések.
Rendelkeznek fullánkkal, de azok olyan gyengék, hogy a legtöbb fajé nem tudja átszúrni az emberi bőrt. A bányászméhek csak akkor szúrnak, ha rájuk lépnek vagy megnyomják őket.
- árulta el Sánta Krisztián, a Medox darázsirtó szakembere a Metropolnak, kiemelve: ez a méhfajta tavasszal, az első melegebb napokon jelenik meg – március-április környékén, és ilyenkor gyakran látni, ahogy a kertben alacsonyan cikázik.
Utóbbi a hímek násztánca alkalmából, vagy a nőstények fészekkeresésekor fordul elő. Nem akkora kolóniákban élnek, mint mondjuk a házi méhek, a nevüket a fészeképítési szokásaikról kapták, a földbe fúrnak járatokat, ott élnek.
„Kerülik az embert”
Noha bosszantó lehet, hogy ezek a kertekben megjelennek, mégis hihetetlenül hasznosak a kertek számára. „Ahogy a többi méh, ezek is beporozzák a növényeket, ami ugye azoknak nagyon fontos. Tehát kártevői oldaluk nincsen, emiatt senki ne aggódjon” – folytatta a rovarirtó.
A méhek csak olyan területen vernek tanyát, ahol békés a környezet, kevés mozgás van. Előfordulhat viszont, hogy egy kisgyerek mondjuk a nagymama kertjében szaladgáljon és rájuk bukkanjon, ezért Krisztián elárulta, hogy mit tegyünk a bányászméhek ellen, hogy oda ne repüljenek, ahol a gyermekek játszanak.
Locsoljuk rendszeresen a területet, vagy mozgassuk meg a földet, füvet gereblyével, mert a méhek oda nem mennek. Ezzel jelezhetjük nekik, hogy ott semmi keresnivalójuk. Békeszerető lények, kerülik az embert.
– tanácsolta zárásként a rovarirtó szakember.
