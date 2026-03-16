Újsághirdetésben kért segítséget vesetranszplantációra váró lányának egy édesanya

Vesetranszplantációra volt szüksége egy 16 éves fiatal tininek. Se az édesanyja, se a családja nem bizonyult megfelelő donornak, így az édesanyja kétségbeesésében egy helyi újsághoz fordult, ami végül meghozta a csodát is.

A vesetranszplantáció volt az egyetlen esélye a gyógyuláshoz a 16 éves Mayának

Vesetranszplantációhoz kértek segítséget egy helyi újságba

Egy 16 éves tinédzserlánynak sürgősen új vesére volt szüksége. Édesanyja kétségbeesésében egy helyi újságban adott fel hirdetést, hogy megmentse a lányát. A brit Maya Solecki veséi egy E.coli-fertőzés miatt súlyosan károsodtak még 2024 januárjában. A 48 éves édesanya, Maria Solecki, elsőként jelentkezett donornak, amikor kiderült a nagy baj, azonban sajnos nem bizonyult megfelelő donornak, ahogy a családtagok és közeli ismerősök sem. Kétségbeesésében az édesanya 2025 márciusában egy helyi újság segítségét kérte, később a Southend Echo felhívást tett közzé, hogy a 16 éves tininek vesére van szüksége. A hirdetésre közel 20 ember jelentkezett.

„Az idő csak telt, vártunk, közben Maya egyre betegebb lett, és egyre nehezebben haladt a dialízissel” – idézi fel az édesanya a nehéz időszakot. A hosszú és fájdalmas várakozás egészen addig tartott, amíg egy „nagyon váratlan fordulat” nem történt: az újságíró, akit eredetileg megkeresett a történettel, a 51 éves Emma Palmer alkalmas donornak bizonyult: tavaly november végén derült ki, hogy megfelel a veséje a követelményeknek.

El lehet képzelni, hogy mi volt a reakcióm. El sem hittem. Képtelen voltam elhinni, hogy a sok megvizsgált ember közül pont az az újságíró a megfelelő, akivel először felvettem a kapcsolatot

– mondta Solecki, majd hozzá tette, hogy a transzplantációs műtétre idén januárban került sor. A tinédzser a hősének tartja az újságírót.

Azóta családtagokként tekintenek egymásra

„Bárcsak létezne a ‘köszönöm’-nél is erősebb szó. Amikor megkaptuk a hírt, hogy találtak egy donort, nem fogtam fel. Őszintén szólva a tartalékaimat éltem fel” – mondta a vesetranszplantáción átesett tini. Maya élete végéig krónikus betegséggel fog élni, de a transzplantáció után már is sokkal jobban érzi magát. „Szülőként nem találok elég erős szavakat a hálára, és arra, amikor valaki önzetlenül jelentkezik arra, hogy megmentse a gyermeked életét.” – mondta Solecki.