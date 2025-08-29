Brutális karambol a fővárosban, rohant a mentő a helyszínre

A baleset a forgalmat is akadályozza.
Budapest tizedik kerületben, a Keresztúri úton karambolozott egy autó és egy motor. A Méhes utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset akadályozza a 277-es autóbusz forgalmát - írja a Katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.