Brutális karambol a fővárosban, rohant a mentő a helyszínre

Budapest tizedik kerületben, a Keresztúri úton karambolozott egy autó és egy motor. A Méhes utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset akadályozza a 277-es autóbusz forgalmát - írja a Katasztrófavédelem.