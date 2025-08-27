Hatalmas baleset volt Mátrafürednél, egy gyermek is megsérült

Egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott a 24-es főút 8-as kilométerénél.
Egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott a 24-es főút 8-as kilométerénél, Mátrafürednél. Úgy tudni, többen megsérültek, köztük egy gyermek is, több utas pedig a buszból is kirepült, amikor egy forgalomból kivont elektromos személyautó túl gyorsan hajtva nekiment az autóbusznak.
A járműveket a gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították.
A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták. Információink szerint 3-an megsérültek a balesetben
- írja a Gyöngyös Ma, ahol a helyszínen készült fotókat is meg lehet tekinteni.
