Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás és majd két hétig fog tartani!

Három helyen lesz véradás a Vöröskereszt szervezésében

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)

Jóval melegebb lesz ma, mint tegnap volt

A koponyeg.hu szerint kedden már sok napsütés valószínű és kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. 30-33 fok köré melegszik a levegő.

Ingyenes koncert lesz a Magyar Zene Házában

A Vibe Changers negyedik évadának újabb koncertjét hallhatja ma este nyolckor a közönség a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán. Az egyedülálló vállalkozás, egy klubest sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, amelyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata hívott életre még 2022-ben. A Random Trip és a Seven Seconds In the Future szerelemgyereke egy improvizációs koncert ad, egy open mic-esttel egybekapcsolva. Az esemény ráadásul idén ingyenes!