Kártyázás régen: ezekkel még ma is ugyanígy játszunk – Retró galéria

Ki ne élvezné a macao, a bridzs vagy a rikiki játékmenetét? A kártyázás még a mostani digitális világban is népszerű, nem is véletlen, hogy a régóta ismert kártyajátékok, mint a tarokk vagy a pasziánsz digitális formákban, okoseszközökön is elérhetőek. Játékokhoz, bűvésztrükkökhöz és kártyavár építéshez is használjuk a nyomtatott kártyákat. Nézzük meg, hogyan kártyáztunk régen!

A kép ugyan 1984-ben készült, de ezekkel még ma is játszunk. A kártyázás sosem mehet ki a divatból / Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Kártyázás akkoriban – ez bizony ma sincs másképp

Legyen akár francia kártya vagy magyar kártya, játszani mindig jó. Egyesek jóslásra is használják, vagy arra, hogy történeteket meséljenek. Az emberek olykor még komoly veszélyhelyzetben is rászánják magukat, hogy kártyázzanak egyet.

A kártyázás összehozza az embereket. Az emlékezőképességet, vagy a taktikus gondolkodást igénylő kártyajátékoknál a játékosok mint kés a késen élezgetik egymáson a képességeiket. Ez pedig ma sincsen másképp, hiszen mindig szeretünk visszacsatolásokat kapni a tudásunkat illetően, a kártyázással pedig ezt játékos formában élhetjük át.

Az alábbi képgaléria bemutatja, hogy a kártyázás szinte alig változott az évtizedek alatt.