"Rengeteg UFO és idegen van körülöttünk" - kitálalt a kutató, tényleg ez az igazság?

Egyes információk szerint drasztikusan visszaesett az UFO-észlelések száma az elmúlt 12 hónapban. Míg korábban százszámra érkeztek bejelentések repülő csészealjakról, az utóbbi évben néhány angliai megyéből egyetlen hívás sem érkezett földönkívüli aktivitásról.

Az UFO-észlelések száma jelentősen lecsökkent az elmúlt hónapokban / Fotó: Shutterstock AI / shutterstock (Illusztráció)

Az UFO-észlelésekhez valóban túl elfoglaltak lettünk?

A jelenség okát a szakértők egyre inkább abban látják, hogy az emberek túl elfoglaltak a mobiltelefonjukkal, így egyszerűen nem néznek fel az égre. A 80-as és 90-es években, amikor még a X-akták sorozat is fokozta az érdeklődést az űrlények iránt, a britek valósággal vadásztak a "kis zöld lényekre". Ma viszont már mindenki a képernyőjét bámulja.

Russ Kellett, az Egyesült Királyság legismertebb UFO-kutatója, akit saját elmondása szerint több tucatszor is elraboltak az idegenek, így fogalmazott:

Rengeteg UFO és idegen van körülöttünk, csak senki nem veszi észre, mert mindenki lefelé néz. A jelentések száma mindig is ingadozott, de most annyira el vagyunk foglalva a telefonunkkal, hogy már nem figyelünk az égboltra. De csak akkor találjuk meg az igazságot, ha az eget figyeljük, nem a közösségi médiát.

A Daily Star Sunday a brit rendőrségekhez benyújtott információszabadság-kérelmek révén jutott hozzá az adatokhoz. Korábban még több száz UFO-észlelés szerepelt az aktákban, volt, aki rejtélyes fényeket látott, más pedig azt állította, hogy elszippantotta egy UFO, miközben cigarettaszünetet tartott Belfastban. Még az olyan „UFO-barát” megyékben is, mint Wiltshire, ahol rendszeresen jelennek meg gabonakörök, a rendőrség idén egyetlen furcsa bejelentést sem kapott.

Azért néhány különös hívás így is akadt. Az egyik northamptoni lakos például azt állította, hogy elrabolták az idegenek, majd egy jetiszerű lény is megjelent. Bár a földönkívüliek jelenlétében sokan továbbra is hisznek, a statisztikák szerint úgy tűnik, egyre kevesebben veszik észre őket, mert minden szem a képernyőre tapad.