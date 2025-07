Több ezer UFO észlelést hagynak figyelmen kívül - lépésre sürgeti az embereket a vezető tudós

Az egyre több UFO-észlelés már nem csak az Egyesült Államokban okoz káoszt és riadalmat, hanem szomszédjukban is. Kanada tudományos főtanácsadója jelentést tett közzé, amelyben felszólítja a kormányt, hogy hozzon létre egy külön ügynökséget az azonosítatlan légi jelenségek, közismert nevükön UAP-k vagy UFO-k észleléseinek gyűjtésére, elemzésére és nyilvános jelentésére.

Az UFO-észlelések nem megfelelő kezelés nagy problémát jelent Kanadában is. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A Management of Public Reporting of Unidentified Aerial Phenomena in Canada, magyarul Az azonosítatlan légi jelenségek nyilvános jelentéseinek kezelése Kanadában című jelentés 2025. július 14-én jelent meg, és ez a legátfogóbb szövetségi vizsgálat a közelmúlt kanadai UAP-észlelései kapcsán. A dokumentum a Sky Canada Project keretében készült, amelyet 2022-ben indított a Tudományos Főtanácsadó Hivatala.

A jelentés egy központi UAP-iroda létrehozását javasolja, lehetőség szerint a Kanadai Űrügynökség alá rendelve, amely a lakosságtól, pilótáktól, katonai személyzettől és a rendvédelmi szervektől érkező bejelentések kezeléséért lenne felelős. Emellett javasolja egy kétnyelvű bejelentő applikáció fejlesztését, a légierőben dolgozók bátorítását az észlelések bejelentésére anélkül, valamint a titkosítás alól feloldott UAP-adatok nyilvánosságra hozatalát.

Célunk az volt, hogy feltérképezzük a jelenlegi erőforrásokat és folyamatokat az UAP-észlelések kezelésére és nyomon követésére, összehasonlítsuk ezeket más országok bevált gyakorlataival, és javaslatokat tegyünk a lehetséges fejlesztésekre.

- mondta Dr. Mona Nemer tudományos főtanácsadó a jelentés bevezetőjében.

A közérdekű jelentésekből származó javuló adatok átfogóbb és pontosabb kutatási elemzéseket tesznek lehetővé. Az UAP-bejelentések vizsgálata hozzájárulhat a légtér biztonságának fokozásához azáltal, hogy azonosítja a fenyegetéseket, így erősítve a nemzetbiztonságot.

- írta a jelentésben.

Jelenleg az UAP-bejelentések több szövetségi szerv között oszlanak meg, köztük a Transport Canada, a Nemzetvédelmi Minisztérium és a Királyi Kanadai Lovasrendőrség között. Ezen szervek többsége azonban csak akkor folytat vizsgálatot, ha az észlelés közvetlenül a biztonságot vagy a nemzetbiztonságot érinti, annak ellenére, hogy évente akár 1000 UAP-észlelés is történhet Kanadában.