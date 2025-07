Ufóészlelések: durván felpörögtek az események!

New York állam égboltján 2025 első hat hónapjában szokatlan jelenségeket figyeltek meg, amelyek több mint hatvan, különálló azonosítatlan légi jelenséget rögzítettek a National UFO Reporting Center (NUFORC) adatbázisában. A szemtanúk éles fordulatokat végző világító gömböket, háromszög alakú tárgyakat és gyorsan mozgó fényeket láttak, amelyek viselkedése nem magyarázható ismert repülő eszközökkel vagy természeti jelenségekkel. Különösen feltűnő esetek érkeztek Chesterből, Ridge-ből és Evans Millsből, ahonnan többször is jelentettek a titokzatos tárgyakat. Márciusban például egy kutyasétáltató két világító fehér gömböt észlelt, amelyek hirtelen irányt változtattak, majd sötét ovális alakzatokká váltak és eltűntek az éjszakában.

(Fotó: Shutterstock AI / shutterstock – Képünk illusztráció)

Evans Mills közelében, egy katonai bázis mellett ismétlődő gömbészlelések zavarták a helyieket, ami különös figyelmet keltett. Egy június 24-i esetben egy New Yorkba tartó repülőgép utasa a gép alatt, mindössze 30-60 méterre, egy fényes, fémes gömböt látott, amely ellentétes irányba repült, és nem úgy viselkedett, mint egy ballon vagy drón. A pilóták nem észleltek semmit, de az utas továbbra is rendkívülinek tartja az élményt. Noha néhány jelentéshez képek és videók is tartoznak, a NUFORC ezeket még nem hozta nyilvánosságra, és a legtöbb eset továbbra is megmagyarázatlan marad. A szemtanúk többféle magyarázatot javasoltak, például drónokat, tűzijátékot vagy műholdakat, ugyanakkor a legtöbb megfigyelés olyan manővereket mutatott, amelyek meghaladják a jelenlegi légiközlekedési technológiát. A NUFORC szerint a megfigyelések száma áprilistól júniusig jelentősen megnőtt, valószínűleg azért, mert a jó időben többen mennek ki a szabadba és figyelik az eget – írja a Sun.