Magyar Péter röhejes vidéki kiruccanásáról videóklip született - röhög a fél internet

Felrobbantotta az internetet a fülbemászó dal.
Magyar Péter egészen röhejesre sikerült vidéki kiruccanásának emlékére készült egy dal, ami máris körbejárta az egész internetet. A politikus azt hitte, hogy a gaz napraforgó, majd később arról elmélkedett, hogy a levelei nagyon hasonlítanak a napraforgóhoz – írja az Origo.
