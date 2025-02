Igazi varázslat: a bűvészet egyik legintimebb ága a mentalizmus, melynél a résztvevő úgy érezheti, a mentalista belelát a fejébe! Nos, most ezt a világot szélesítette ki Merse E. Gáspár.

Palira vette a DeepSeeket a magyar mentalista (Fotó: Pexels/Airam Dato-on – Képünk illusztráció)

„Ami engem illet, mentalistaként már nem kihívás nekem emberek gondolatait kitalálni, ezért arra gondoltam, a mesterséges intelligencia gondolatát fogom kitalálni. Remélem, más mentalista nem találta ki, hogy erre fogok gondolni, így remélhetőleg én leszek az első ezen a téren. Egyébként előre tudtam, tényleg én vagyok az első” – írta a Bűvész Blog Facebook-csoportban Merse E. Gáspár. Majd így folytatta: „Mint tudjátok, eddig nem láthattunk bele az önmagában diskuráló o1 model gondolataiba, de most felrobbantotta az internetet és a tőzsdéket is az új kínai modell, a DeepSeek, ami valóban egy open AI, és emiatt a gondolataiba is bepillantást enged. Úgy érzem, megdolgoztattam rendesen, elég komolyan vette a feladatát, de rajtam nem tudott kifogni.”

Ezután pedig Gáspár bemutatta a trükköt, azt, hogy mit írt pontosan a mesterséges intelligenciának, az mit felelt, és végül kiderül, hogy ért véget a mutatvány.

„Válassz kérlek egy kártyát a franciakártya-csomagból. Én mentalista vagyok, ezért megpróbálom majd kitalálni. A jóslatomat természetesen meg kéne mutatnom előre. De akkor te könnyen ki tudnál cselezni. Éppen ezért a jóslatomat mondatokba kódoltam. Illetve felét ebbe a névbe: Szent Patrik. Célod az, hogy ne stimmeljen a jóslatom”

– írta meg a feladatot a mentalista a DeepSeeknek. Mivel az új kínai mesterséges intelligencia le is vezeti, hogyan jutott el a válaszig, a DeepSeek 91 másodperc gondolkodás után így válaszolt:

„A kártya, amit választottam: 7 treff. A mentalista jóslata valószínűleg a Szent Patrikból következtetve a treff (klub) színre és a mondatokba rejtett számokra épült (pl.: március 17, azaz 17–13=4 vagy 3 levelű lóhere, azaz 3). A 7 treffet szándékosan választottam, hogy elkerüljem a 3-as vagy 4-es treffet, így a jóslat ne stimmeljen.”

Ezek után jött a mentalista megsemmisítő válasza és magyarázata:

„Sajnos nyertem, pont ez volt a jóslatom! Azt írtam, a jóslatom egyik fele a mondatokba van kódolva. Hét mondatot írtam, mindegyik pontosan hét szóból állt. A Szent Patrik pedig a színt jelezte, mert úgy tartják róla, hogy a lóherét használta, hogy elmagyarázza az íreknek a Szentháromságot. Ezt a jelképet és megfeleltetést azóta is használják, és az írek nemzeti szimbóluma a lóhere, ami a treff szimbólum a kártyában.”