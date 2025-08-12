Félelmetes! Armand Duplantis világcsúcsot ugrott Budapesten

A svéd klasszis 629 centiméterre javította a saját világcsúcsát, ezzel a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsát érte el. Armand Duplantis ezúttal másodikra vitte át a rekordot jelentő magasságot.

Armand Duplantis Budapesten érte el újabb világcsúcsát Fotó: Patrick Smith

Armand Duplantis a Gyulai Memorial előtt az ígérte, világcsúcsot akar ugrani. Nos, a svéd rúdugrófenomén nem a levegőbe beszélt. Tőle szokatlanul kicsit döcögösen indult a versenye, hiszen a 611 centire helyezett lécet még levette, majd másodikra azért már átjutott ezen a magasságon, ami azt jelentette, hogy megdöntötte a versenycsúcsot. Ezzel azonban még korántsem ért véget az este. Duplantis úgy döntött, hogy 629 centire teszi a lécet, ami a világcsúcs kísérletet jelentett - írja a Magyar Nemzet-

Armand Duplantis új világcsúcsa

Elsőre Duplantis nem járt sikerrel, másodikra viszont, már igen.

Armand Duplantis új világrekordja 629 centiméter, ez a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsa, amit itt tekinthet meg:

Varázslatos ez a hely, nagyon jól érzem magam Magyarországon, és ez szerintem látszott is a pályán. Nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok

– mondta a boldog világrekorder.