RETRO RÁDIÓ

Félelmetes! Armand Duplantis világcsúcsot ugrott Budapesten

Lassan elfogynak a jelzők Armand Duplantis teljesítményére, aki Budapesten írta tovább a rúdugrás történelmét. Duplantis 629 centiméterig jutott

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.12. 20:58
armand duplantis világcsúcs gyulai memorial

A svéd klasszis 629 centiméterre javította a saját világcsúcsát, ezzel a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsát érte el. Armand Duplantis ezúttal másodikra vitte át a rekordot jelentő magasságot.

armand duplantis
Armand Duplantis Budapesten érte el újabb világcsúcsát Fotó: Patrick Smith

Armand Duplantis a Gyulai Memorial előtt az ígérte, világcsúcsot akar ugrani. Nos, a svéd rúdugrófenomén nem a levegőbe beszélt. Tőle szokatlanul kicsit döcögösen indult a versenye, hiszen a 611 centire helyezett lécet még levette, majd másodikra azért már átjutott ezen a magasságon, ami azt jelentette, hogy megdöntötte a versenycsúcsot. Ezzel azonban még korántsem ért véget az este. Duplantis úgy döntött, hogy 629 centire teszi a lécet, ami a világcsúcs kísérletet jelentett - írja a Magyar Nemzet-

Armand Duplantis új világcsúcsa

Elsőre Duplantis nem járt sikerrel, másodikra viszont, már igen. 

Armand Duplantis új világrekordja 629 centiméter, ez a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsa, amit itt tekinthet meg:

Varázslatos ez a hely, nagyon jól érzem magam Magyarországon, és ez szerintem látszott is a pályán. Nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok 

– mondta a boldog világrekorder.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu