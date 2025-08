Hatalmas felfedezés: az elveszett frigyláda nyomára akadtak a tudósok?

Régészek Izraelben egy olyan ősi kőépület romjait tárták fel, amely szerintük valaha a legendás frigyládának adott otthont – annak az arannyal borított szent ládának, amelyről a Biblia is ír. A Biblia szerint Mózes ebben a ládában helyezte el a Tízparancsolat kőtábláit. A frigyládát a Szent Sátorban (Tabernákulumban) őrizték, amelyet nem sokkal az egyiptomi kivonulás után építettek meg, az események egyes tudósok szerint időszámításunk előtt 1445 körül történhettek.

A Biblia szerint, aki megérintette a frigyládát az halálos vétséget követett el / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A frigyláda sorsa máig rejtély, ugyanis a Biblia nem említi a babiloniak i. e. 586-os jeruzsálemi támadása előtt - írja a Daily Mail. Most azonban egy újabb felfedezés borzolja a kedélyeket: a Szentírásból is ismert Silóban egy olyan monumentális kőépület maradványait tárták fel, amely méreteiben és tájolásában is megegyezik a Tabernákulum bibliai leírásával. Dr. Scott Stripling, a tel silói ásatás vezetője így nyilatkozott:

„Egy hatalmas, vas I. kori építményt találtunk, amely megfelel a bibliai Szent Sátor arányainak. Kelet-nyugati tájolású, és kétharmad-egyharmados arányban oszlik meg – pontosan úgy, ahogy az Írásokban szerepel.”

A szenzációs felfedezést tovább erősíti, hogy több mint 100 000 állatcsontot találtak a helyszínen – főként juhok, kecskék és marhák jobb oldaláról származó darabokat. Ez különösen figyelemre méltó, mivel a Leviták könyve szerint a papoknak járó áldozati részek a jobb oldalról származtak. „Ez nem lehet véletlen” – mondta Dr. Stripling a Christian Broadcasting Networknek. „Az áldozati szertartások nyomai elsöprőek, és meglepően pontosan illeszkednek a bibliai leírásokhoz.” A csontok között talált kerámiák ugyanabból a korszakból származnak, megerősítve az elméletet, hogy a hely a Tabernákulum idejéből való, amikor Siló majdnem 400 éven át Izrael vallási központja volt – egészen a jeruzsálemi templom felépítéséig.

A Biblia szerint Siló Izrael első nagy vallási központja volt, ahol Éli főpap szolgált a Tabernákulumban – éppen akkor, amikor a zsidók a filiszteusokkal vívtak háborút. Az 1 Sámuel 4. fejezete szerint az izraeliták a frigyládát is a csatatérre vitték, ám a terv visszafelé sült el: a filiszteusok elfoglalták a ládát, és Éli két fia, Hofni és Fineás elesett a harcban. Egy hírnök később visszatért Silóba, ahol a 98 éves, alig látó Éli aggódva várta a fejleményeket. Amint meghallotta, hogy a ládát elragadták, hátradőlt a székében, eltörte a nyakát és meghalt.

Dr. Stripling szerint csapata most lehet, hogy éppen azt a kaput találta meg, ahol Éli meghalt – számolt be róla a CBN. Az újonnan feltárt épület belsejében egy masszív fal osztja ketté a teret, ami egy újabb bibliai utalással cseng össze: a Kivonulás könyve szerint a Szentek Szentjét, ahol a frigyládát őrizték, függöny választotta el a külső helyiségtől. E helyiség a zsidó hit szerint Isten jelenlétének földi lakhelye volt.