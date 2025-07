"Hívd fel anyát, ha odaértél" - Kapu Tibor beszámolt megható élményeiről

Kapu Tibor a Mandinernek adott első interjújában felidézte, milyen érzés volt a világűrben lenni. A magyar űrhajós elárulta, hogyan zajlottak a kísérletek, milyen volt együtt dolgozni amerikai és orosz kollégákkal, és milyen lelki változást hozott számára a súlytalanság.

Kapu Tibor megható nyilatkozatot adott / Fotó: MTI

Houstonban Lentulai Krisztián készített vele interjút, amelyben Kapu Tibor többek között elmondta, hogyan sikerült mind a 25 magyar tudományos kísérletet hibátlanul végrehajtani az ISS-en. A nemzetközi legénységről is beszélt, és arról is, miért érezte különleges megtiszteltetésnek, hogy magyar trikolórral léphetett be az űrállomás fedélzetére.

Az interjú egyik legszórakoztatóbb része mégis az volt, hogy kiderült, mennyire megmaradtak még az űrben is a családban bevett szokások. Kapu Tibor éppen ezért érkezése után édesanyját hívta.

Kapuéknál van egy ilyen szokás, hogy bárhová megy a két gyerek, akkor hívd fel anyát, hogy odaértél. Ez egy nagyon szép családi szokás, másrészt ha bármi van, akkor apa jön értünk.

- mondta Kapu Tibor, aki büszke szüleire, hogy ezt a nagy lelki terhet viselték. A dokkolás utáni üdvözlőceremónián lehetőséget kaptak a telefonálásra, így Tibor hallhatta, édesanyja mennyire boldog, és akkor végre a féltés is eltűnt a hangjából.

A teljes interjú itt nézhető vissza: