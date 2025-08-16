RETRO RÁDIÓ

Ez történne, ha egy atombomba robbana fel melletted: Sokkoló részletek a szakértőtől

Habár csak remélni tudjuk, hogy sosem kerülünk majd ilyen helyzetbe, de a nukleáris fegyverek szakértője, Alex Wellerstein mégis elmagyarázta, hogy mi történne, ha testünket egy atomrobbanás érné.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 13:00
Mindannyian láttuk már mekkora pusztítást képes okozni egy atombomba, csak gondoljunk Hiroshimára és Nagaszakira, de a tényleges igazság, amely a pusztítás mögött van még felfoghatatlanabb. Wellerstein, aki a nukleáris fegyverek történelmére szakosodott, most felajánlotta, hogy elárulja szakértelmének rejtelmeit erről a halálos fegyverről, ha netán mégis megtörténne a lehetetlen...

Mi történik, ha a gombafelhő vonzáskörzetébe kerülünk? A kép illusztráció, forrás: Pexels

A Stevens Insitute of Technology tudomány és technológia professzora szerint a károsodás, amely érne, nagyban függ attól, hogy merre helyezkedsz el a becsapódás közepétől. Elárulta, hogy "attól függően éppen hol helyezkedsz el, egészen más hatások érnek téged", de az egyértelmű, hogy minél távolabb vagy, annál jobb. Hogyha sajnálatos módon a nukleáris becsapódás közelében vagy, akkor az első dolog, amely ér téged, az a hatalmas fénysugár, amelyet a bomba áraszt magából.
"Nagyon nagy fénye van, és ezzel a fényességgel egy radioaktív villanás jár" - mondta a szakértő. "Szóval ha elég közel vagy egy atombombához, akkor azonnal tetemes mennyiségű sugárzásnak vagy kitéve, gamma sugarak és béta részecskék futnak végig a testeden."
Wellerstein elmondta, hogy Hiroshima bombázásánál mindenki, aki egy kilóméteres körzetben volt a detonáció berobbanásához képest, halálos mértékű sugárzást kapott.

Ha abban a körzetben tartózkodsz a robbanás pillanatában, valószínűleg halott vagy, nem számít mi történik utána. Ha a robbanás halálzónáján kívül esel, akkor lehet, hogy megúszod csak a sugárzással 

- folytatta. A következő hatás, amellyel tisztában kell lenni, az a hihetetlenül magas hőmérséklet, amelyet a bomba áraszt magából.

"A tűzgolyó felszíne forróbb, mint a Nap" - mondta Wellerstein. "Hogyha látótávolságban vagy a robbanástól, akkor olyan érzésed lehet, mintha a Nap hirtelen sokkal közelebb kerülne hozzád, mint ahogy egyébként szokott lenni. Azonban ha igazán közel vagy a tűzgolyóhoz, gyakorlatilag "elpárologsz" - tette hozzá.

"Nagyon csúnyán meg lehet égni. A következő hatás gyakorlatilag a lökéshullám, amely a robbanás következtében jön létre. Ez az úgynevezett sokkhullám szintén elég erős ahhoz, hogy különböző távolságokhoz képest különböző nagyságú károkat okozzon" - folytatta.

"Azok az épületek, amelyek Hiroshimában még mindig állnak, mint a híres Atombomba-dóm, már teljesen kihaltak. Bárki, aki az épületben tartózkodott, már meghalt" - fejtette ki a japán katasztrófáról mesélve.

"Hiroshimában a hatósugártól nagyjából 1,7 km-re tartózkodva elegendő volt a robbanás ereje ahhoz, hogy elpusztítson könnyűszerkezeteket, például a házakat. Ha egy kicsit távolabb megyünk, olyan 4,5 kilóméterre, a lökéshullám ott már csak ablakokat tört ki. Ez még mindig nem túl kedvező számunkra, hiszen ha éppen egy ablaknál állsz az atomrobbanás alatt, akkor a törött üvegek beléd fúródnak. Tehát tényleg attól függ a sérülés mértéke, hogy éppen hol tartózkodsz" - zárta gondolatait a szakértő.

A lényeg az, hogy kerüljük el az atomrobbanást olyan messzire, amennyire csak lehetséges - írja a ladbible.

 

