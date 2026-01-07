RETRO RÁDIÓ

Mennyit tudsz a hóról? – Téli kvíz meglepő tényekkel

Amikor a fehér takaró belepi a tájat, a világ lelassul, a természet elcsendesedik, és a hó mindenkit a szabadba csalogat. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd tudásodat a hó titkairól egy szórakoztató téli kvíz segítségével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 17:15
kvíz a hóról
Mennyit tudsz a hóról? – Téli kvíz meglepő tényekkel (Fotó: Pexels, illusztráció) 

Téli kvíz - Mennyit tudsz a hó világáról? 

A hó nem csupán fagyott víz. Minden egyes hópehely egyedi, és soha nem létezett – és nem is fog létezni – két teljesen egyforma darab. A hópelyhek kialakulása a légkörben kezdődik, ahol a vízgőz apró porszemekhez tapadva kristályosodik. A hőmérséklet és a páratartalom határozza meg, hogy tűszerű, csillag alakú vagy lemezes formában hullanak-e alá.

Meglepő tény, hogy a hó valójában kiváló hőszigetelő. A vastag hótakaró megóvja a talajt és az ott élő növényeket az extrém hidegtől, ezért a természet számára életmentő szerepe is van. Ráadásul a hó nem is teljesen fehér: a pelyhek szerkezete miatt a fényt szórja, ezért látjuk fehérnek – valójában átlátszó jégkristályokról van szó.

Ha kíváncsi vagy a most lehullott nagy hóra, nézd meg ezt a videót is!

Rekordokból sincs hiány: a világ legnagyobb hópelyhét 1887-ben jegyezték fel az Egyesült Államokban, állítólag közel 38 centiméter átmérőjű volt. És tudtad, hogy az eszkimó nyelvekben több tucat szó létezik a hó különböző fajtáira?

Ha kíváncsi vagy, mennyire ismered a hó titkait, itt az idő, hogy próbára tedd magad! A téli kvíz kérdései nemcsak szórakoztatóak, hanem garantáltan tanulsz is belőlük. Merülj el a hó világában, és fedezd fel, mennyi érdekesség rejtőzik ebben az elsőre egyszerűnek tűnő természeti csodában. 

Mennyit tudsz a hóról? – Töltsd ki a téli kvízt és tudj meg többet! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Miből áll valójában a hó?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Igaz vagy hamis: nincs két teljesen egyforma hópehely.
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi határozza meg leginkább a hópelyhek formáját?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Miért tűnik a hó fehérnek?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Milyen fontos szerepe van a hótakarónak a természetben?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hol jegyezték fel a világ legnagyobb hópelyhét?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mekkora volt a feljegyzések szerint a legnagyobb hópehely átmérője?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik állítás igaz a hó hőszigetelő képességére?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mi szükséges a hópelyhek kialakulásához?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Miért van több szó a hóra az északi népek nyelveiben?

 

