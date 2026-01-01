RETRO RÁDIÓ

Újévi kvíz: 10 szokás január 1-jére – mennyit találsz el?

Szerencsepénz a sütiben és jeges csobbanás. Újévi szokások. Te mennyit tudsz a világ legőrültebb újévi rituáléiról? Január 1-je nem csak a pihenés napja. A világban ilyenkor jeges vízbe ugranak, érméket sütnek a kalácsba, és titkos leveseket főznek. Készültünk egy kvízzel: te felismered a legfurcsább rituálékat?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 16:15
kvíz 2026 rituálék újévi szokások világ körül

Január elseje sokkal több, mint a szilveszteri buli utáni „másnap”. Miközben mi a kanapén pihenünk, a világ számos pontján elképesztő rituálékkal indítják az évet, amikből simán egy győztes kvízt is össze lehetne állítani! Megtettük! Íme néhány az újévi szokásokból.

Újévi szokások a világ körül
Újévi szokások a világ körül. Vajon egyes országokban hogyan, milyen rituálékkal ünneplik az újévet? (Fotó: Ladóczki Balázs / origo)

Világkörút: újévi szokások

Japánban például nem a tévé előtt ülnek: a hatsumōde keretében tömegek zarándokolnak el az év első szentélylátogatására, hogy szerencséért imádkozzanak. A görögök közben a konyhában varázsolnak: ilyenkor vágják fel a vasilopitát, azt az újévi sütit, amibe egy érmét sütöttek. Aki megtalálja, annak garantált a bőség! Ha a hideget szereted, Hollandia vagy Dublin a te helyed: ott január elsején a jeges tengerbe ugrás a sikk – a holland Nieuwjaarsduik igazi népünnepély. Aki viszont a kultúrát választja, annak a Bécsi Filharmonikusok világhírű koncertje jelenti az év kezdetét.

Ahol az étel a szabadságot jelenti

Vannak helyek, ahol az étel a szabadságot jelenti. Haitin január 1-je a függetlenség napja, ilyenkor kerül az asztalra a híres Soup Joumou, a „szabadságleves”. Hasonlóan ünnepi a hangulat Szudánban is, ahol szintén a nemzeti függetlenséget ünneplik az év első napján.

A karneválok szerelmesei

A parádék szerelmeseinek London vagy Philadelphia a kötelező állomás: jelmezes forgatag és zene tölti meg az utcákat. Franciaországban pedig a háláé a főszerep: az étrennes nevű szokás szerint ilyenkor apró pénzzel vagy ajándékkal köszönik meg a segítők egész éves munkáját.

Te vajon mindegyik szokást ismered? Tedd próbára magad a kvízünkkel, és tudd meg, milyen világutazó vagy, ha újévi rituálékról van szó!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. 1) Japánban mi a hatsumōde (január 1-jén tömegsport)?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. 2) Görögországban január 1-jén a vasilopita felvágásakor mi rejtőzik a süteményben?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. 3) Hollandiában mit jelent a Nieuwjaarsduik január 1-jén?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. 4) Ausztriában mi az a világszerte közvetített január 1-jei klasszikus esemény?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. 5) Haitin miért „kötelezően erős” január 1-jén a Soup Joumou?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. 6) Londonban mi történik január 1-jén a belvárosban?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. 7) Az USA-ban melyik híres parádé megy minden évben január 1-jén Philadelphiában?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. 8) Franciaországban mit neveznek étrennes-nek, amit újévkor (január 1. körül) adnak?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. 9) Dublinban (Írország) mit ajánlanak sokaknak január 1-jén „másnaposság ellen, hősöknek”?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. 10) Afrikában melyik országban esik január 1-re a nemzeti ünnep: az függetlenség napja?

 

Top hírek

