Újévi kvíz: 10 szokás január 1-jére – mennyit találsz el?

Január elseje sokkal több, mint a szilveszteri buli utáni „másnap”. Miközben mi a kanapén pihenünk, a világ számos pontján elképesztő rituálékkal indítják az évet, amikből simán egy győztes kvízt is össze lehetne állítani! Megtettük! Íme néhány az újévi szokásokból.

Újévi szokások a világ körül. Vajon egyes országokban hogyan, milyen rituálékkal ünneplik az újévet? (Fotó: Ladóczki Balázs / origo)

Világkörút: újévi szokások

Japánban például nem a tévé előtt ülnek: a hatsumōde keretében tömegek zarándokolnak el az év első szentélylátogatására, hogy szerencséért imádkozzanak. A görögök közben a konyhában varázsolnak: ilyenkor vágják fel a vasilopitát, azt az újévi sütit, amibe egy érmét sütöttek. Aki megtalálja, annak garantált a bőség! Ha a hideget szereted, Hollandia vagy Dublin a te helyed: ott január elsején a jeges tengerbe ugrás a sikk – a holland Nieuwjaarsduik igazi népünnepély. Aki viszont a kultúrát választja, annak a Bécsi Filharmonikusok világhírű koncertje jelenti az év kezdetét.

Ahol az étel a szabadságot jelenti

Vannak helyek, ahol az étel a szabadságot jelenti. Haitin január 1-je a függetlenség napja, ilyenkor kerül az asztalra a híres Soup Joumou, a „szabadságleves”. Hasonlóan ünnepi a hangulat Szudánban is, ahol szintén a nemzeti függetlenséget ünneplik az év első napján.

A karneválok szerelmesei

A parádék szerelmeseinek London vagy Philadelphia a kötelező állomás: jelmezes forgatag és zene tölti meg az utcákat. Franciaországban pedig a háláé a főszerep: az étrennes nevű szokás szerint ilyenkor apró pénzzel vagy ajándékkal köszönik meg a segítők egész éves munkáját.

Te vajon mindegyik szokást ismered? Tedd próbára magad a kvízünkkel, és tudd meg, milyen világutazó vagy, ha újévi rituálékról van szó!