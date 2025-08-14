Rejtélyes halál a XI. kerületben: kiderült, hogyan halhatott meg Laci

Mint arról a Metropol is írt, egy egész kerületet megrázott az a rejtélyes haláleset, ami a napokban történt Kelenföldön, a XI. kerületben. Ismeretes, a köztiszteletben álló, mindenki által kedvelt N. Lászlót augusztus 9-én szállították kórházba az Etele út egyik épülete elől, miután a férfi titokzatos módon súlyos sérüléseket szenvedett. Bár Laci életéért napokig harcoltak, sajnos már nem lehetett megmenteni: állapota olyan válságos volt, hogy kedden (augusztus 12.) elhunyt.

A helyiek úgy tudják, a rejtélyes halálesetnek megdöbbentő magyarázata van / Fotó: Metropol

Így történhetett a rejtélyes haláleset

Laci halála után nem túlzás azt mondani, hogy az egész környék gyászba borult: a jámbor, légynek sem ártó férfit ugyanis sokan ismerték. Nem véletlenül: a férfi karbantartóként dolgozott abban az üzletben, ahol később vérbe fagyva megtalálták. A hely előtt most is a férfire emlékeznek: a mai napig mécsesek, virágok és neki címzett levelek borítják a placcot. A helyiek azóta is csak Laciról és halálának rejtélyes körülményeiről beszélnek. A helyiek ugyanis azt pletykálják: a férfit megtámadták és bántalmazták, és az ekkor szerzett sérülései okozták a tragikus halálát is.

21.30-kor az Etele út 71. mellett néhány telepi sráccal gyertyát gyújtunk. Hamarosan pedig súlyos kérdéseket fogunk feltenni - mert ő soha nem bántott senkit - ,de ez ma a gyász ideje...

- írták a Tizenegy Állatvédő Egyesület tagjai. Lapunk az eset után a rendőrséget is felkereste a rejtélyes haláleset miatt, akik elmondták: ők is nyomoznak az ügyben. Lapunk most megdöbbentő dologról értesült: többek szerint ugyanis Laci halálát egy vita előzte meg. Információink szerint a férfi az esti órákban éppen a üzlet előtt ácsorgott, amikor szóváltásba keveredett egy járókelővel. A járókelő azonban egy óvatlan pillanatban fellökhette a férfit, aki elesett, majd beverte a fejét, méghozzá olyannyira, hogy az ekkor szerzett sérülései később a halálát okozták.

A környékbeliek szerint a kerületben egyre jobban eldurvul a helyzet: egyre több a vétlen járókelőket érő támadás.

"Megtörtént a tragédia, de ez itt minden nap a levegőben lóg, falkában vadásznak mindenhol a "vendégbűnözők", legyen az a Madárhegy, a Móricz, Albertfalva, vagy a robbanásveszélyes Kelenföld" - taglalták az állatvédők is. Mint mondták, Laci nem az első áldozata ennek:

Sürgősen kezelni kellene a problémát, mert Lacika nem az első áldozat, ő a sokadik, de sajnos hiába volt intő jel Baumann Péter tragikus halála, nincs elrettentő szigor, ráadásul gyakorlatilag mi lettünk az új Hős utca...

- zárták soraikat.



