Szenzáció: A fővárosban tűnt fel a világhírű graffitiművész karácsonyi alkotása

Banksy ismét akcióba lépett, karácsony előtt új utcai művészeti alkotások bukkantak fel Londonban. A graffitiművész titokban festi ki az utcákat, hatalmas meglepetést okozva az embereknek.

A graffitiművész több alkotása is híressé vált Fotó: AFP / Mediaworks archívum

A graffitiművész alkotásai mindig váratlan pillanatban tűnnek fel

A világhírű művész, Banksy újabb alkotással lepte meg az embereket. A mű hétfőn jelent meg a londoni belvárosban, a Tottenham Court Road közelében található Centre Point épület alatt. Az épület híres a Centrepoint ifjúsági hajléktalansággal foglalkozó jótékonysági szervezettel való kapcsolatáról, amelyet az 1970-es években üresen álló épület elleni tiltakozásul neveztek el, amikor egy lakhatási válság idején üresen állt.

A mű egy sapkás és gumicsizmás gyermeket ábrázol, aki a padlón fekszik egy bojtos sapkás személy mellett, aki a felette lévő épületre mutat. Szeptemberben a titokzatos művész címlapokra került a falfestményével, amelyen egy földön fekvő tüntető látható, aki vérfoltos transzparenst tart a kezében, miközben egy parókás és taláros bíró kalapácsot forgatva fölé magasodik.

A festmény a Királyi Bíróság épületegyüttesében található Queen's Building külső falán jelent meg. A falfestményt gyorsan letakarták és biztonsági személyzet vette körül, mielőtt megkezdődött volna az eltávolítása. A műalkotást egyesek úgy értelmezték, hogy utal arra, mikor több száz embert letartóztattak, mert tüntetéseken plakátokat tartva támogatták a Palestine Action szervezetet.

A bíróság megerősítette, hogy műemlékvédelem alatt álló státusza miatt jogilag köteles megőrizni az épület jellegét, ezért távolították el a falfestményt. A titokzatos művész kiléte ismeretlen, és épp ez a rejtély teszi festményeit még izgalmasabbá - írja a Mirror.