Törökországi freskó bizonyítja Jézus létezését, a Bibliával is összefügg

A kutatók további leletek feltárásában reménykednek a folyamatban lévő feltárások során. A Bibliai is megerősíti a forrást.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.15. 20:30
Biblia freskó Jézus

A régészek egy olyan ősi Jézus-freskóra bukkantak Törökországban, amely egy bibliai verset igazol. A műalkotás, amely feltehetően a 3. századból származik, Jézust ábrázolja „Jó Pásztorként”, amint egy kecskét visz a vállán, a nyáj között állva és egyszerű tunikát viselve.

alt=A bibliai vers hitelességét egy ősi Jézus-freskó igazolja a régészek szerint
A bibliai vers hitelességét egy ősi Jézus-freskó igazolja a régészek szerint Fotó: pexels.com/Illusztráció

A bibliai vers ettől hiteles igazán

A török hatóságok szerint a lelet az egyetlen, Olaszországon kívül fennmaradt korai keresztény kori példa. A Jézust ábrázoló freskót egy föld alatti kamrasírban fedezték fel a Hisardere nekropoliszban, egy kiterjedt temetőben, amely a Kr. u. 2. és 5. század között működött a mai Törökországban, az izniki járás területén. A fiatal Jézust ábrázoló jelenet megfelel János evangéliuma 10:11 versének, ahol Jézus ezt mondja:

Én vagyok a jó pásztor

Mielőtt kereszténység fő szimbóluma a kereszt jelképe lett, a Jó Pásztor képe a védelem, a megváltás és az útmutatás jelképeként szolgált. 

A GB News információi szerint a freskó arra utal, hogy a korai keresztény hívők ugyanazokat a vizuális ábrázolásokat és kifejezéseket használták Jézusra, mint amelyeket az Újszövetség is rögzít. A szakértők szerint azonban a sír északi falán látható festett Jézus-kép a pogány hitvilágról a keresztény vallásra való áttérés időszakát tükrözi. A nyugati falon egy pár látható, aki feltehetően a sírban nyugodhatott, gazdag arisztokratákként, elegáns ruházatban és díszekkel ábrázolva. A fennmaradt három fal és a mennyezet is festményekkel díszített, a freskó pedig egy terrakotta csempékkel borított temetkezési platform mögött található. 

A kutatók abban reménykednek, hogy további freskókat, feliratokat és leleteket tárhatnak fel a folyamatban lévő ásatások során, amelyek Nikaia örökségét engedik még mélyebben megismerni – írja az Express.

 

