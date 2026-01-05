Így indult az év: 11 százalékos minimálbér-emelés 2026-ban
A garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedett. A 11 százalékos minimálbér-emeléssel kiegészülve, ez rengeteg családnak biztos növekedést fog hozni.
Magyarország kormánya decemberben jelentette be, hogy januártól 11 százalékos minimálbér-emelés várható. A miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez az intézkedés minimum 700 ezer család számára biztosít plusz jövedelmet.
Minimálbér-emelés 2026-ban
Nem csupán a pedagógusok és a kormányhivatalok dolgozóinak bére növekedett 2026-ban. Ahogy a garantált bérminimum is emelkedett 7 százalékkal, úgy a korábban megígért minimálbér-emelés is életbe lépett január elsejével. Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a magyar útról beszélt, melynek egyik része a 11 százalékos minimálbér-emelés.
A kormány az elmúlt években támogatta a minimálbérek emelését. A szocialista kormányzás időszakában a minimálbér vásárlóereje csökkent, 2010 és 2025 között pedig a duplájára nőtt. A 2026. január elsejétől érvényes minimálbér-emeléssel együtt a minimálbér 2010-hez képest 339 százalékkal, emelkedett. A minimálbér-emeléssel párhuzamosan emelkedik az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed összege, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.
Ez összesen bruttó 322 800 Ft/hó, nettó kb. 214 62 Ft/hó alapbért jelent. Ez az intézkedés tehát havonta több tízezer forint plusz pénzt fog biztosítani a magyar munkavállalók számára.
