Hihetetlen felfedezés: 2000 év után megtalálták azt a helyet, ahol Jézus a Biblia szerint csodát tett

Az archeológusok és teológusok régóta próbálják megtalálni a Biblia által említett vagy arra utaló helyszíneket és tárgyakat. Most azonban úgy tűnik, megtalálták azt a helyet, ahol Jézus csodát tett.

Megtalálhatták a helyet, ahol Jézus 2000 évvel ezelőtt csodát tett – Fotó: Freepik

Örökös viták folynak arról, hogy a keresztény vallási szövegek valós eseményeken alapulnak-e, vagy csupán fikcióként szolgált tanító célokra. A Biblia által említett helyek felfedezése azonban megerősítheti a valóságtartalmát.

Archeológusok most úgy vélik, hogy megtaláltak egy helyszínt, amely Máté, Lukács és Márk evangéliumaiban szerepel. A feltételezett felfedezésről dr. Scott Stripling beszélt, az Associates for Biblical Research ásatási igazgatója egy YouTube-videóban.

Úgy vélik, hogy a bizonyíték, amit találtak, ahhoz az esethez fűződik, amikor Jézus ördögűzést hajtott végre, és a démonokat egy disznókondába űzte a Galileai-tenger közelében.

A Máté, Lukács és Márk könyveiben elmesélt történet szerint Jézus hajóval kelt át a Galileai-tavon nyugatról keletre, és találkozott egy emberrel, akit egy démon szállt meg. A „szellemek” arra kérték, hogy engedjék át a disznókondába, amely végül egy lejtőn a tengerbe zuhant és megfulladt.

Mindhárom evangélium szerint a közelben volt egy szikla. Mindhárom szerint a közelben sírok is voltak. És azt mondják, hogy Jézus nyugatról érkezett a keleti partra hajóval

– mondta Stripling.

Azonosításához Stripling és csapata a 1985-ös ásatás adatait használta, amely során tucatnyi ókori kikötőt dokumentáltak a Galileai-tenger mentén. Az archeológus kiemelte, hogy a kikötő pontos helyének megerősítése kulcsfontosságú volt annak megértéséhez, hol történhetett az esemény.

Ez vezette el őket egy kisvároshoz, Kursihoz, a Golán-fennsíkon, Izraelben. 2023-ban a helyszínre látogatva Stripling és csapata búvárfelszerelést öltött, és a víz alá merült, abban a reményben, hogy felfedezhetik a rég elfeledett, víz alá került kikötőt.

Előbb éreztük a köveket, mielőtt megláttuk volna őket. Óriási, megmunkált kőtömbök, amelyek ikermólókat alkotnak, klasszikus kikötőépítészet. A kikötőből minden bibliai részlet 200 méteres sugarú körön belül illeszkedik.

– emlékezett vissza Stripling.