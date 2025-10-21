RETRO RÁDIÓ

Csodákat tesz a Jézus-kép: gyógyító folyadék szivárog belőle

Elképesztő dolgokat tesz a kép. Valóban Jézus gyógyít ezen keresztül?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 17:30
Jézus Biblia csoda

Egy mindössze 20 dollárért vásárolt vallásos kép hozta lázba a világot: a Hawaii szigetén található orosz ortodox templomban őrzött Jézus- és Mária-ábrázolás évek óta mirhát bocsát ki magából, és a hívek szerint csodás gyógyulások fűződnek hozzá.

Jézus
Valóban csodákat tesz a Jézust ábrázoló kép?
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A mirha, amelyet a Biblia szerint a napkeleti bölcsek is ajándékoztak a kis Jézusnak, Afrika és a Közel-Kelet fáiból származó gyantás olaj – és a jelenség most ismét világszerte vitákat kelt. A honolului Holy Theotokos of Iveron ortodox templom papja, Nectarios Yangson atya több mint 15 évvel ezelőtt figyelt fel először a különös illatra. 

A szobám megtelt az erős mirhaszaggal, még a macskám is két lábra állt, mintha érezné a csodát

 – emlékezett vissza.

A kép, amelyet egy torontói „akciós kosárban” találtak, papírra nyomtatott másolata egy ősi orosz ikonról. Azóta a hawaii Iveron-ikon több mint ezer templomba jutott el világszerte, és rengetegen számoltak be róla, hogy a képből szivárgó olaj betegségeket gyógyított meg.

A templomban annyi mirha gyűlik össze, hogy palackozzák és szétküldik a hívőknek, akik állítólag vakok gyógyulásáról, daganatok visszahúzódásáról, bénulások megszűnéséről és krónikus fájdalmak enyhüléséről számoltak be. Nectarios atya szerint: 

A csoda egyszerre ijesztő és megható, és azt üzeni, hogy a Szűzanya soha nem hagyja el a hívőket.

A jelenséget dokumentálták is: videókon látható, ahogy a képet körülölelő fakeretből patakokban folyik a mirha, a mögé helyezett fehér kendő és az asztal teljesen átázik. A pap szerint vannak napok, amikor a kép teljesen száraz, máskor viszont: 

Úgy csordul belőle az illatos olaj, mint a forrásvíz.

2008-ban a Orosz Ortodox Egyház hivatalosan is elismerte a csodát, és felkérte Nectarios atyát, hogy az ikont országszerte és nemzetközileg is bemutassa a híveknek. Azóta milliók látták az Iveron-ikont, amelyet több gyógyulás is kísért – például 2014-ben Georgiában egy rákos beteg felépülését tulajdonították neki, írja a Daily Mail.

A pap ma is alázattal beszél a történtekről: 

Lehet, hogy a világ megfeledkezett rólunk, de a Szűzanya nem. Ez a kép ennek az élő bizonyítéka.

 

 

