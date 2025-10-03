Szenzációs felfedezés Egyiptomban: újabb bizonyíték került elő a rejtélyes bibliai történetre

Egyiptomi régészek egy ősi műhelyt tártak fel a Sínai-félszigeten, amely újabb adalékot adhat a Biblia híres történetéhez. A kutatók szerint a felfedezést akár Mózes és az exodus eseményeivel is összefüggésbe lehet hozni.

Ez lehet a bizonyíték Mózes bibliai történetére? / Fotó: Illusztráció/Pexels

A Wadi al-Nasb lelőhelyen a tudósok egy ősi rézolvasztó műhelyre bukkantak, benne olvasztókemencével, agyagedényekkel, szerszámokkal és hatalmas mennyiségű rézsalakkal. Emellett több épület és őrtorony maradványait is feltárták, amelyek a kutatók szerint a bányászat központjai lehettek.

A lelőhely közel fekszik a híres Serabit el-Khadim bányavidékhez, amely már az ókorban is ismert volt a türkiz- és rézbányászatáról. A régészek szerint a helyszín nemcsak Egyiptom ipari múltjának szempontjából jelentős, hanem bibliai vonatkozásai miatt is külön figyelmet érdemel.

A Biblia szerint Mózes kivezette az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból, 40 évig vándoroltak a Sínai-sivatagban, majd a Sínai-hegyen megkapta a Tízparancsolatot. A mostani lelőhely pontosan ezen a térségen található, így számos kutató kapcsolatot lát a szent szövegek és a történelmi valóság között. Bár a feltárás nem bizonyítja közvetlenül Mózes létezését, több bibliai szakértő rámutatott arra, hogy a bányákban egykor héber és proto-izraelita munkások dolgoztak. Sőt, a helyszínen olyan feliratokat is találtak, amelyek Isten egyik héber nevét tartalmazzák.

Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium szerint a felfedezés új dimenziót ad az ókori bányászati és ipari tevékenység megértéséhez. A kutatók két homokkőből készült őrtornyot is feltártak, amelyek később rézfeldolgozó műhelyként működhettek az Újbirodalom idején (Kr. e. 1550–1070).

A Biblia szerint az izraeliták rabszolgasorban éltek Egyiptomban, kemény munkára kényszerítve őket. Mózes vezetésével azonban felszabadultak, átkeltek a Vörös-tengeren, majd hosszú vándorlás után megérkeztek az Ígéret Földjére.

A régészek mostani felfedezése nem csupán tudományos jelentőséggel bír, hanem újabb lehetőséget kínál arra, hogy a Biblia egyik legismertebb történetét – Mózes és az exodus eseményeit –, történelmi összefüggésben vizsgáljuk, írja a Daily Mail.