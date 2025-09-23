Igaz lehet? Elképesztő, mire bukkantak a tudósok a tenger mélyén

A régészek lenyűgöző víz alatti felfedezésre bukkantak, amely előrébb visz minket az egyiptomi történelem egyik legnehezebben megfejthető rejtélyének, Kleopátra sírjának megtalálásához.

A régészek új felfedezést tettek (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

A régészek új felfedezésre bukkantak

Egy óriási, elsüllyedt kikötő maradványait találta meg Kathleen Martínez régész (a híres Titanic felfedezője) Taposiris Magna közelében – ez egy ősi templomegyüttes, körülbelül 30 mérföldre Alexandriától nyugatra.

A régész és csapata a Földközi-tenger szintje alatt mintegy 12 méterrel bukkant az ősi kikötőre, ahol több mint hat méter magas kőépületeket találtak, köztük oszlopokat, blokkokat, horgonyokat és még fényes padlókat is.

A korábban Taposiris Magnához tartozó kikötőrész létezése arra utal, hogy a Ptolemaiosz fáraó által kialakított komplexum több volt, mint vallási helyszín. A régész több mint húsz évet töltött Kleopátra végső nyughelyének megtalálásával, elméletei szerint nem Alexandriában temették el, ahogy sokan vélik. Szerinte a bizonyítékok Taposiris Magnára utalnak. Elméletét 2022-ben megerősítette csapatának felfedezése: egy 1 300 méter hosszú alagutat találtak a komplexum temploma, az Ozirisz Nagy Síremléke alatt, amelyet a halál és a feltámadás istenének szenteltek. A templom romjai alól edények és kerámiák kerültek elő, mélyen a sziklába vájva, amelyek Kleopátra korából származnak.

A most megtalált kikötő úgy néz ki, egy vonalban helyezkedik el az alagúttal: egy olyan integrált hálózathoz kapcsolódik, amely arra enged következtetni, hogy a királynő sírhelye ott lehet valahol – írja a LadBible.

Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium bejelentése szerint a helyszínen jelentős tengeri tevékenység zajlott a Ptolemaiosz-korban. Ez egybeesne azon történelmi beszámolókkal, miszerint Kleopátrát római szeretőjével, Marcus Antoniussal együtt temették el, miután mindketten meghaltak az actiumi csatában – ám egyikük holttestét sem sikerült megtalálni Alexandriában.

Tekintettel arra, hogy Kr. u. 365-ben egy hatalmas földrengés és szökőár elsüllyesztette a város királyi negyedének nagy részét, és eltolta a partvonalat, valószínű, hogy Taposiris Magna egyes részeit is a tengerbe sodorta.

Kathleen Martínez elmélete egyébként az, hogy Kleopátra maga rendelkezhetett a sírhelye elrejtéséről, hogy az ne kerülhessen római kezek közé.