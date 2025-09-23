Igaz lehet? Elképesztő, mire bukkantak a tudósok a tenger mélyén

Ez mindent megváltoztat!
A régészek lenyűgöző víz alatti felfedezésre bukkantak, amely előrébb visz minket az egyiptomi történelem egyik legnehezebben megfejthető rejtélyének, Kleopátra sírjának megtalálásához.
Egy óriási, elsüllyedt kikötő maradványait találta meg Kathleen Martínez régész (a híres Titanic felfedezője) Taposiris Magna közelében – ez egy ősi templomegyüttes, körülbelül 30 mérföldre Alexandriától nyugatra.
A régész és csapata a Földközi-tenger szintje alatt mintegy 12 méterrel bukkant az ősi kikötőre, ahol több mint hat méter magas kőépületeket találtak, köztük oszlopokat, blokkokat, horgonyokat és még fényes padlókat is.
A korábban Taposiris Magnához tartozó kikötőrész létezése arra utal, hogy a Ptolemaiosz fáraó által kialakított komplexum több volt, mint vallási helyszín. A régész több mint húsz évet töltött Kleopátra végső nyughelyének megtalálásával, elméletei szerint nem Alexandriában temették el, ahogy sokan vélik. Szerinte a bizonyítékok Taposiris Magnára utalnak. Elméletét 2022-ben megerősítette csapatának felfedezése: egy 1 300 méter hosszú alagutat találtak a komplexum temploma, az Ozirisz Nagy Síremléke alatt, amelyet a halál és a feltámadás istenének szenteltek. A templom romjai alól edények és kerámiák kerültek elő, mélyen a sziklába vájva, amelyek Kleopátra korából származnak.
A most megtalált kikötő úgy néz ki, egy vonalban helyezkedik el az alagúttal: egy olyan integrált hálózathoz kapcsolódik, amely arra enged következtetni, hogy a királynő sírhelye ott lehet valahol – írja a LadBible.
Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium bejelentése szerint a helyszínen jelentős tengeri tevékenység zajlott a Ptolemaiosz-korban. Ez egybeesne azon történelmi beszámolókkal, miszerint Kleopátrát római szeretőjével, Marcus Antoniussal együtt temették el, miután mindketten meghaltak az actiumi csatában – ám egyikük holttestét sem sikerült megtalálni Alexandriában.
Tekintettel arra, hogy Kr. u. 365-ben egy hatalmas földrengés és szökőár elsüllyesztette a város királyi negyedének nagy részét, és eltolta a partvonalat, valószínű, hogy Taposiris Magna egyes részeit is a tengerbe sodorta.
Kathleen Martínez elmélete egyébként az, hogy Kleopátra maga rendelkezhetett a sírhelye elrejtéséről, hogy az ne kerülhessen római kezek közé.
