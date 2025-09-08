Ma van Fecskehajtó kisasszony napja - te tudod, mit ünneplünk ezen a napon?

Kisboldogasszony napja Szűz Mária születésének ünnepe. Egy katolikus, anglikán és ortodox egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 8-án tartanak. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző Boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni – a fecskék vezetésével – a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Régen ezen a napon tilos volt a fonás, ezért sokfelé inkább búcsút tartottak.

Ma van Szűz Mária születésének ünnepe Fotó: pexels.com

Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem napja

Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus 60 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt a napot, szeptember 8-át minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek (alfabetizálásnak) szenteli. Ezzel az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára szeretnék a figyelmet irányítani.

Még ma is sok az írástudatlan ember a világon, ami hatalmas hátrányt jelent számukra. Szeptember 8. sok dologra ráirányítja a figyelmet Fotó: Unslpash

Szeptember 8. a limfóma világnapja is

Az Amerikai Egyesült Államokból eredő kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos megbetegedésre. A limfóma egy krónikus lefolyású betegség, tünetei nem látványosak és más, kevésbé súlyos betegségek során is előfordulnak. Ez a kór azok közé a tumoros megbetegedések közé tartozik, amelyekről az emberek rendkívül keveset tudnak. Pedig oda kell figyelni rá, mert gyakorisága világviszonylatban és hazánkban is emelkedett, és a korán felfedezett betegség könnyebben és teljesen meggyógyítható.

Ma van a fizioterápia világnapja is

A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg World Physical Therapy Day-t, vagyis a fizioterápia napját. Magyarországon 1998-ban tartották meg először ezt a napot.

A büntetés-végrehajtás napja is szeptember 8-án van

Magyarországon 1996 óta Szent Adorján napján ünneplik a büntetés-végrehajtás napját. A férfi egy afrikai születésű, Nikodémiában élt katonatiszt volt és keresztény hite miatt szenvedett vértanúságot.

46 éves lett Lékó Péter

Lékó Péter nemzetközi sakknagymester 1979-ben ezen a napon született Szabadkán. Kilencéves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb sakknagymestere. Ugyanebben az évben, 1994-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot.