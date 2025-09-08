Ma van Fecskehajtó kisasszony napja - te tudod, mit ünneplünk ezen a napon?

Szinte minden napra esik egy nemzetközi vagy egy világnap. Szeptember 8-án rögtön 4 fontos dologra is felhívják a figyelmet.
Kisboldogasszony napja Szűz Mária születésének ünnepe. Egy katolikus, anglikán és ortodox egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 8-án tartanak. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző Boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni – a fecskék vezetésével – a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Régen ezen a napon tilos volt a fonás, ezért sokfelé inkább búcsút tartottak.
Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus 60 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt a napot, szeptember 8-át minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek (alfabetizálásnak) szenteli. Ezzel az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára szeretnék a figyelmet irányítani.
Az Amerikai Egyesült Államokból eredő kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos megbetegedésre. A limfóma egy krónikus lefolyású betegség, tünetei nem látványosak és más, kevésbé súlyos betegségek során is előfordulnak. Ez a kór azok közé a tumoros megbetegedések közé tartozik, amelyekről az emberek rendkívül keveset tudnak. Pedig oda kell figyelni rá, mert gyakorisága világviszonylatban és hazánkban is emelkedett, és a korán felfedezett betegség könnyebben és teljesen meggyógyítható.
A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg World Physical Therapy Day-t, vagyis a fizioterápia napját. Magyarországon 1998-ban tartották meg először ezt a napot.
Magyarországon 1996 óta Szent Adorján napján ünneplik a büntetés-végrehajtás napját. A férfi egy afrikai születésű, Nikodémiában élt katonatiszt volt és keresztény hite miatt szenvedett vértanúságot.
Lékó Péter nemzetközi sakknagymester 1979-ben ezen a napon született Szabadkán. Kilencéves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb sakknagymestere. Ugyanebben az évben, 1994-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot.
A nemzet csalogánya 1850-ben született Rimaszombaton Riedl Lujza néven. Először gyerekszerepeket játszott Győrött, később Budára és Szabadkára szerződött. 1866-ban feleségül vette Blaha János karmester. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, 1875-től megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti örökös tagja lett.
A koponyeg.hu szerint hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés, száraz, nyárias idő jöhet. Újra 30 fok köré melegszik a levegő.
A világ legjobb fiatal csellistái versenyeznek majd egymással a Filharmónia Magyarország Budapesti Nemzetközi Csellóversenyének fináléján, szeptember 8-tól 14-ig, a Zeneakadémián. A grandiózus versenyre 135 csellista jelentkezett a világ különböző tájairól, ám ide már csak a legjobbak kerülhettek be. A tehetségekre három forduló vár: az elődöntőben szólóban és zongorával játszanak, a középdöntőben ismert csellóversenyek lesznek terítéken, míg a döntősöknek a csellóirodalom legnehezebb darabjaival kell majd megbirkózniuk. Az eseményről további információk itt olvashatók.
