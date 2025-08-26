"Ezt az öt tünetet hanyagoltam el évekig, kiderült, hogy negyedik stádiumú rákom van"

Amikor a 21 éves férfi (aki névtelenséget kért, de Tik Tokon ChemoPump néven posztolja videóit) először felfedezte tüneteit, amelyek eleinte úgy tűnt, hogy nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor még nem sejtette, hogy a negyedik stádiumú nem Hodgkin limfómát jelzik előre. A nem Hodgin limfóma a nyirokrendszer betegsége, a vérrák egy olyan fajtája, amely a fehérvérsejteket támadja.

Az Amerikában, New Yerseyben élő, immár 22 éves férfi elárulta, hogy gyakran csak úgy fojt az orra, amely a gyenge immunrendszer jele volt. Továbbá krónikus nyak-és hátfájásban szenvedett, ok nélkül hányt és folyton fáradt volt. Emellett borzasztó gyomorfájása és hasmenése volt, valamint remegtek a térdei is.

Habár ezek olyan tünetnek tűnnek, amelyeket mindenki átél időről időre, a tartalomgyártó elárulta, hogy ő ezeket a tüneteket extrém módon élte meg, szóval óva int mindenkit, hogyne reagálják túl, ha ezekre a tünetekre ismernek. Csak azokat a tüneteket vizsgáltassák meg, amelyek miatt aggódnak. Ha olyan tüneteket tapasztalsz, amelyek számodra abnormálisak, akkor kell beszélned az orvosoddal. Ez nem azt jelenti, hogy rákod van, de minél előbb vizsgálják ki a tüneteket, annál jobb.

Egy másik Tik Tokban a férfi elmagyarázta, hogy eredetileg 2024 februárjában ment el kórházba egy gyomorfájás miatt, majd a vizsgálaton egy "5 cm-es foltot" találtak a belében, amely lehet, hogy rákos daganat. A PET scan és a kolonoszkópia után kiderült, hogy negyedik stádiumú Hodgkin limfómája van.

Az edzést nem hagyta abba, mert tudta, hogy nagyon fontos lesz legyőzni a rákot. Majd elkezdte a kemoterápiát, nyolc kezelés után pedig mostanra már rákmentes lett - írja a Mirror. A férfi az oldalán azt írja:

Amilyen nehéz volt ez a tapasztalat, annyira változtatta meg az egész életemet, örökké. Remélem én inspirálni tudlak. Folytasd a harcot!

