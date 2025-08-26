"Ezt az öt tünetet hanyagoltam el évekig, kiderült, hogy negyedik stádiumú rákom van"

A férfi évekig nem törődött azzal az 5 tünettel, amely végül kórházba juttatta.Miután átesett a rutinvizsgálatokon, kiderült, hogy negyedik stádiumban lévő rákja van. Most másokat ösztönöz, hogy vizsgáltassák ki magukat.
Amikor a 21 éves férfi (aki névtelenséget kért, de Tik Tokon ChemoPump néven posztolja videóit) először felfedezte tüneteit, amelyek eleinte úgy tűnt, hogy nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor még nem sejtette, hogy a negyedik stádiumú nem Hodgkin limfómát jelzik előre. A nem Hodgin limfóma a nyirokrendszer betegsége, a vérrák egy olyan fajtája, amely a fehérvérsejteket támadja.
Az Amerikában, New Yerseyben élő, immár 22 éves férfi elárulta, hogy gyakran csak úgy fojt az orra, amely a gyenge immunrendszer jele volt. Továbbá krónikus nyak-és hátfájásban szenvedett, ok nélkül hányt és folyton fáradt volt. Emellett borzasztó gyomorfájása és hasmenése volt, valamint remegtek a térdei is.
Habár ezek olyan tünetnek tűnnek, amelyeket mindenki átél időről időre, a tartalomgyártó elárulta, hogy ő ezeket a tüneteket extrém módon élte meg, szóval óva int mindenkit, hogyne reagálják túl, ha ezekre a tünetekre ismernek. Csak azokat a tüneteket vizsgáltassák meg, amelyek miatt aggódnak. Ha olyan tüneteket tapasztalsz, amelyek számodra abnormálisak, akkor kell beszélned az orvosoddal. Ez nem azt jelenti, hogy rákod van, de minél előbb vizsgálják ki a tüneteket, annál jobb.
Egy másik Tik Tokban a férfi elmagyarázta, hogy eredetileg 2024 februárjában ment el kórházba egy gyomorfájás miatt, majd a vizsgálaton egy "5 cm-es foltot" találtak a belében, amely lehet, hogy rákos daganat. A PET scan és a kolonoszkópia után kiderült, hogy negyedik stádiumú Hodgkin limfómája van.
Az edzést nem hagyta abba, mert tudta, hogy nagyon fontos lesz legyőzni a rákot. Majd elkezdte a kemoterápiát, nyolc kezelés után pedig mostanra már rákmentes lett - írja a Mirror. A férfi az oldalán azt írja:
Amilyen nehéz volt ez a tapasztalat, annyira változtatta meg az egész életemet, örökké. Remélem én inspirálni tudlak. Folytasd a harcot!
A Tik Tok videó, ahol a fiatal megmutatja, milyen tünetei voltak IDE kattintva elérhető.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.