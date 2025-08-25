Óriásit tévedtek az orvosok: csak mandulagyulladására gyanakodtak – végül rák miatt veszítette el a szemét a négyéves kislány

Egy négyéves kislány, Jessy Morton története sokkolta az Egyesült Királyságot, amikor kiderült, hogy szemfájdalma mögött ritka és agresszív szemrák betegség, a retinoblastoma állt. Édesanyja, Lisa Morton 2023 novemberében vitte orvoshoz lányát, miután észrevette, hogy Jessy szeme piros. Antibiotikumot kapott, ami átmenetileg segített, de a panaszok hamar visszatértek: a kislány fényérzékennyé vált, és újra fájlalta a szemét.

Súlyos árat fizetett a helytelen diagnózisért a kislány, akinek jobb szemében végül előrehaladott rákot fedeztek fel Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw

A szülők újabb orvosi vizsgálatot kértek, ám ekkor az orvosok inkább a mandulagyulladására összpontosítottak, és csak hónapokkal későbbre kaptak időpontot egy szemészeti klinikára. Lisa azonban nem nyugodott bele, és januárban elvitte lányát egy optikushoz. Innen már gyorsan kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj. Jessyt sürgősen továbbküldték a Queen Mary’s Hospitalba, majd a Great Ormond Street Kórházban végzett MRI-vizsgálat megerősítette a diagnózist: a kislány jobb szemében előrehaladott, úgynevezett Grade E retinoblastomát találtak – írja a Mirror.

Azt mondták: nagyon sajnáljuk, hogy így kell közölnünk, de Jessynek előrehaladott daganata van, és az egyetlen kezelés a szem eltávolítása

– emlékezett vissza Lisa. A műtétre 2024. február 7-én került sor a Royal London Hospitalban. A beavatkozás öt órán át tartott, de sikeresen lezajlott, és hat héttel később Jessy már megkapta az első „különleges szemét”, vagyis a protézist.

A kislány hihetetlen gyorsasággal gyógyult. Lisa szerint a műtét után szinte semmi nyoma nem maradt a beavatkozásnak:

Jessy műtétje nagyon jól sikerült, és csodálatosan gyógyult, alig maradt rajta nyom.

Négy kemoterápiás kezelést is el kellett viselnie, mielőtt 2024 májusában hivatalosan gyógyultnak nyilvánították.

Ma Jessy készül az iskolakezdésre, és erős, életvidám kislányként tekint előre.

Jessy azt hiszi, mindenkinek van különleges szeme, mint neki – olyan jól alkalmazkodott

– mondta édesanyja, aki szerint lánya erős akaratának köszönhetően gyorsan elfogadta az új helyzetet.

A Childhood Eye Cancer Trust (CHECT) figyelmeztet: a retinoblastoma leggyakoribb jele lehet a szem furcsa, fehéres fényvisszaverődése vakuval készült képeken, vagy a hirtelen kialakuló kancsalság. „Jessy története megmutatja, mennyire fontos, hogy az egészségügyi dolgozók tisztában legyenek a retinoblastoma jeleivel” – hangsúlyozta Richard Ashton, a szervezet vezetője.