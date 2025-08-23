„Ez mindent elvesz tőlem” - Negyedik új veséért imádkozik Johanna

A glasgow-i Johanna Hughes mindössze három éves volt, amikor fokális szegmentális glomerulosclerosist azaz FSGS-t diagnosztizáltak nála.

Fotó: Aleona / Shutterstock

A mára már 35 éves skót nő mentálhigiénés ápolónőként dolgozik és immár a negyedik transzplantációért imádkozik. Gyerekkorát és élete nagy részét dialízisre járva töltötte. Élete leső transzplantációját pedig még 1995-ben kapta meg. Ezt két újabb szervátültetés követte, egyiket az öccsétől, Josephtől kapta, de végül mindkét vesét elvesztette a betegsége miatt.

Az év elején lett volna lehetősége egy újabb életmentő beavatkozásra, ám az elmaradt és kénytelen volt ismét dialízisre járni. Sőt az orvosok nemrég közölték vele, hogy lehetséges talán soha nem lesz képes újabb transzplantációra. Johanna azonban nem tudja abbahagyni a reménykedést, és továbbra is bízik egy negyedikben.

„Életem nagy részét vesebetegséggel küzdöttem, és időnként úgy éreztem, hogy ez mindent elvesz tőlem – az oktatásomat, a karrieremet, a kapcsolataimat és a mentális egészségemet. Tudom, hogy az antitestszintem most olyan magas, hogy lehet, hogy soha nem kapok újabb veseátültetést. Ez ijesztő, de igyekszem a dialízis köré építeni az életemet, és nagyon hálás vagyok az orvosoknak és azoknak az embereknek, akik támogatnak és szeretnek. Soha nem adtam fel, és minden egyes nap mindent megteszek, hogy a legtöbbet hozzam ki az életből” – nyilatkozta Johanna a Daily Record oldalának.

„Korábban szégyent és zavart éreztem a betegségem miatt, de most meg akarom osztani a történetemet, hogy változtassak az emberek hozzáálláson” – jelentette ki Johanna, aki részt fog venni hamarosan egy jótékonysági eseményen, amelynek keretein belül átsétál majd többed magával a város hídján.

A kudarcok és megpróbáltatások ellenére Johanna olyan életet épített fel, amire büszke lehet: ápolónői képesítést szerzett és életét adott kislányának, Ramonának. Valamint a mai napig erőt merít vőlegényéből, Markból és a családjából.