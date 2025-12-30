RETRO RÁDIÓ

Iszonyatos fájdalom: a kétéves kislány váratlanul eltűnt, majd a szülők rémálma vált valóra

Minden szív összeszorult a tragikus hír hallatán. A kislány kalandozni ment a kertbe, de már sosem tért vissza...

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.30. 17:30
tragédia karácsony kislány

A kétéves kislány, Isobel karácsony napján az ünnepség alatt hirtelen elveszett szülei szeme elől, ezért kétségbeesetten keresni kezdték. Végül a szülők legrosszabb rémálma vált valóra, amikor megtalálták a kislányt a saját kertjükben, Dél-Yorkshire-ben.

alt=A kétéves kislány váratlanul eltűnt szülei szeme elől a karácsonyi ünnepségen
A kétéves kislány váratlanul eltűnt szülei szeme elől a karácsonyi ünnepségen / Fotó: Pexels (illusztráció)

A kislányt megtalálták a szülei, de már túl későn

A család akkor vette észre, hogy Isobel eltűnt, amikor rövid ideig nem volt sehol, miközben tudtuk szerint a szobájában játszott a többi gyermekkel. Kirohantak a kertbe, majd a tóban találtak rá a kislány élettelen testére, többször próbálták újraéleszteni, amíg megérkezett a mentő. Végül a kislányt röviddel később a kórházban halottnak nyilvánították.

A tó ideiglenesen volt a kertben, mivel a család nemrég költözött az otthonba, körülkerítették egy kerítéssel. 

A lányaink, két legjobb barát, mindenkivel körülvéve játszottak az új játékaikkal a nappali, a konyha és a játszószoba között… egy pillanatra nem találtuk, és ebben a pillanatban kiment a kertbe, és beleesett a tóba. Egy tóba, ami nem önszántunkból került oda, hanem a költözés miatt, az örök otthonukban, amit épp felújítottak. Egy tóba, ami ideiglenes kerítéssel volt körülvéve, egy olyan kertben, ahová ő soha nem ment volna egyedül

– emlékezett vissza fájdalmasan az anyai nagynéni, Abigail.

A megtört édesanya, Tamara visszaemlékezései szerint kislánya többet élt két év alatt, mint néhány gyermek egész életében, és köszönetet mondott a helyi közösség támogatásáért a GoFundMe-oldalon.

A család most gyűjtést indított, hogy segítsék a temetés költségeit és támogassák Isobel édesanyját, Tamarát, aki jelenleg 25 hetes terhes – írja a The Mirror.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu