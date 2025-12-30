Iszonyatos fájdalom: a kétéves kislány váratlanul eltűnt, majd a szülők rémálma vált valóra

A kétéves kislány, Isobel karácsony napján az ünnepség alatt hirtelen elveszett szülei szeme elől, ezért kétségbeesetten keresni kezdték. Végül a szülők legrosszabb rémálma vált valóra, amikor megtalálták a kislányt a saját kertjükben, Dél-Yorkshire-ben.

A kétéves kislány váratlanul eltűnt szülei szeme elől a karácsonyi ünnepségen / Fotó: Pexels (illusztráció)

A kislányt megtalálták a szülei, de már túl későn

A család akkor vette észre, hogy Isobel eltűnt, amikor rövid ideig nem volt sehol, miközben tudtuk szerint a szobájában játszott a többi gyermekkel. Kirohantak a kertbe, majd a tóban találtak rá a kislány élettelen testére, többször próbálták újraéleszteni, amíg megérkezett a mentő. Végül a kislányt röviddel később a kórházban halottnak nyilvánították.

A tó ideiglenesen volt a kertben, mivel a család nemrég költözött az otthonba, körülkerítették egy kerítéssel.

A lányaink, két legjobb barát, mindenkivel körülvéve játszottak az új játékaikkal a nappali, a konyha és a játszószoba között… egy pillanatra nem találtuk, és ebben a pillanatban kiment a kertbe, és beleesett a tóba. Egy tóba, ami nem önszántunkból került oda, hanem a költözés miatt, az örök otthonukban, amit épp felújítottak. Egy tóba, ami ideiglenes kerítéssel volt körülvéve, egy olyan kertben, ahová ő soha nem ment volna egyedül

– emlékezett vissza fájdalmasan az anyai nagynéni, Abigail.

A megtört édesanya, Tamara visszaemlékezései szerint kislánya többet élt két év alatt, mint néhány gyermek egész életében, és köszönetet mondott a helyi közösség támogatásáért a GoFundMe-oldalon.

A család most gyűjtést indított, hogy segítsék a temetés költségeit és támogassák Isobel édesanyját, Tamarát, aki jelenleg 25 hetes terhes – írja a The Mirror.