Párizs Notre Dame: hét kamionnal érkezett a legendás francia musical a magyar fővárosba

Először láthatja a magyar közönség Budapesten a legendás Notre Dame de Paris című musicalt, a Párizs Notre Dame-ot 2026. január 8–11. között, hat alkalommal a Papp László Budapest Sportarénában. A lenyűgöző látványvilágú előadás 7 kamionnal érkezett hozzánk és 200 tonnányi díszlettel költözik be 4 napra az Arénába.

A Párizs Notre Dame egyik jelenete: Danse mon Esmeralda – Táncolj, Esmeraldám! (Fotó: Notre Dame de Paris)

Párizs Notre Dame Budapesten

A magyar közönség most 4 napon át élőben hallhatja a Papp László Budapest Sportarénában a legendás Notre Dame musical legismertebb dalait – többek között a Belle, a Danse mon Esmeralda és a Le temps des cathédrales című slágereket – az előadás eredeti, francia nyelvű változatában.

A Belle című dal színpadképe (Fotó: ALESSANDRO DOBICI)

A Notre-Dame de Paris Riccardo Cocciante zeneszerző és Luc Plamondon librettista francia–kanadai musicalje, Victor Hugo regénye alapján. Az 1998-as párizsi bemutató óta a darabot világszerte több mint 12-15 millió néző látta, 20 országban játszották, és a francia változat jegyeladási rekordjával bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe. Az ikonikus Belle dalt Franciaországban a 20. század legjobb dalának választották.

A Párizs Notre Dame társulata az Arénába érkezik

A magyarországi előadásokon a nemzetközi turné kiváló szereplőgárdája lép színpadra. Quasimodo szerepében Angelo Del Vecchio, míg Frollo alakjában az eredeti előadás legendás sztárja, Daniel Lavoie látható. A produkció rendezője és koreográfusa Gilles Maheu.