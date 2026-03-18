Kiakadtak a szurkolók, Marco Rossi döntéseit kritizálják

Marco Rossi kedden kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét, amely ezúttal több szempontból is meglepetést okozott. Elsősorban azért, mert először kapott meghívót Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás. Az olasz szövetségi kapitány döntését a legtöbb szurkoló pozitívan fogadta, ugyanakkor akadtak olyanok, akik hiányoltak néhány nevet a keretből, így a bejelentés kisebb vitát generált a drukkerek körében.

Marco Rossi döntésének nem minden magyar szurkoló örül Fotó: Gualter Fatia

Nem értik Marco Rossi döntését

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, március 31-én pedig Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozók iránt óriási az érdeklődés, a szurkolók már alig várják, hogy újra lássák a nemzeti csapatot. Ugyanakkor sokan másképp állították volna össze a keretet: rengeteg drukker hiányolja például a Fradi kapusát, Gróf Dávidot, aki az utóbbi időben a zöld-fehérek egyik alapemberévé vált.

Grófot nagyon hiányolom, meghatározó embere a Fradinak

- írta egy szurkoló.

Miért nem hívnak be még több fiatalt? Jó lenne ha őket is kipróbálná a Rossi

- mondta egy másik.

Akadtak olyanok is, akik az AZ Alkmaar II játékosát, Kovács Bendegúzt hiányolták a keretből.

Kovács Bendegúz? Mikor szeretné kipróbálni, ha nem most?

- kommentelte egy szurkoló, míg mások azzal érveltek, hogy a fiatal csatárnak még nincs tapasztalata a felnőtt csapatban, így számára egyelőre korai lenne a meghívó.

Emellett olyan nevek is felmerültek, mint a portugál Rio Ave középpályása, Nikitscher Tamás, a Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor, valamint a DVSC középpályása, Kovács Kevin is, akiket szívesen láttak volna a keretben.