Kiakadtak a szurkolók, Marco Rossi döntéseit kritizálják
Kisebb vitát váltott ki a magyar labdarúgó-válogatott legfrissebb kerete. Marco Rossi döntésével több szurkoló sem ért egyet, bizonyos játékosokat hiányolnak a névsorból.
Marco Rossi kedden kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét, amely ezúttal több szempontból is meglepetést okozott. Elsősorban azért, mert először kapott meghívót Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás. Az olasz szövetségi kapitány döntését a legtöbb szurkoló pozitívan fogadta, ugyanakkor akadtak olyanok, akik hiányoltak néhány nevet a keretből, így a bejelentés kisebb vitát generált a drukkerek körében.
Nem értik Marco Rossi döntését
A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, március 31-én pedig Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozók iránt óriási az érdeklődés, a szurkolók már alig várják, hogy újra lássák a nemzeti csapatot. Ugyanakkor sokan másképp állították volna össze a keretet: rengeteg drukker hiányolja például a Fradi kapusát, Gróf Dávidot, aki az utóbbi időben a zöld-fehérek egyik alapemberévé vált.
Grófot nagyon hiányolom, meghatározó embere a Fradinak
- írta egy szurkoló.
Miért nem hívnak be még több fiatalt? Jó lenne ha őket is kipróbálná a Rossi
- mondta egy másik.
Akadtak olyanok is, akik az AZ Alkmaar II játékosát, Kovács Bendegúzt hiányolták a keretből.
Kovács Bendegúz? Mikor szeretné kipróbálni, ha nem most?
- kommentelte egy szurkoló, míg mások azzal érveltek, hogy a fiatal csatárnak még nincs tapasztalata a felnőtt csapatban, így számára egyelőre korai lenne a meghívó.
Emellett olyan nevek is felmerültek, mint a portugál Rio Ave középpályása, Nikitscher Tamás, a Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor, valamint a DVSC középpályása, Kovács Kevin is, akiket szívesen láttak volna a keretben.
A magyar válogatott 2026-os mérkőzései
Felkészülési találkozók
Március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18.00
Március 31.: Magyarország–Görögország, 19.00
Június 5.: Magyarország–Finnország, 19.45
Június 9.: Kazahsztán–Magyarország 14.00
Nemzetek Ligája, B divízió
Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45
Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45
Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45
Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45
November 14.: Georgia–Magyarország, 18.00
November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45
